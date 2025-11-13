Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал персонажа книги «Крокодил Гена и его друзья» Чебурашку евреем. Соответствующее заявление он сделал в ходе обсуждения поправок к бюджету, передает корреспондент RTVI.

Переходя к вопросу о выделении бюджетных средств на конкурс «Родная игрушка», направленный на продвижение российских конкурентов иностранных брендов, Макаров обратился к члену комитета Евгению Бессонову с вопросом, есть ли у того претензии к этому пункту обсуждения.

«Только за. Никаких „лабубу“, только наши матрешки», — сказал Бессонов.

В ответ на это Макаров предложил «сделать шаг вперед от матрешки» и уточнил, есть ли у депутата претензии Чебурашке. После того, как Бессонов дал положительную оценку этому персонажу, председатель комитета поинтересовался у собравшихся, помнят ли они из какой страны в СССР завозили апельсины.

«Была единственная страна, из которой завозили апельсины. Не помните, откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами», — сказал Макаров.

Главе комитета попытались возразить, что апельсины завозили в СССР из Марокко, однако Макаров напомнил, что из этой страны шли поставки мандаринов.

«А [Чебурашка] приехал в ящике с апельсинами. А апельсины, можете проверить, испанские к нам не приезжали», — заключил он.

Соглашение СССР и Израиля «О продаже правительством Союза Советских Социалистических Республик имущества, принадлежащего СССР, правительству государства Израиль» было заключено в 1964 году. Документ получил неофициальное название «Апельсиновая сделка», так как власти Израиля использовали для оплаты апельсины и текстиль.