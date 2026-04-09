В Ставропольском крае задержали местную жительницу по подозрению в жестоком убийстве 58-летнего мужа с последующим расчленением его трупа. Как сообщили в краевых управлениях Следственного комитета и МВД, останки мужчины в минувшие выходные нашли дети, отдыхавшие на набережной.

Расследование позволило восстановить картину событий в день гибели мужчины — 8 марта 2026 года. В ходе праздничного застолья в честь Международного женского дня в Кочубеевском округе Ставрополья между ним и его супругой произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков.

По версии следствия, разозлившаяся женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу проникающее ранение в спину, а потом оттолкнула жертву ногами. В результате ее супруг упал и ударился головой об острый угол обеденного стола.

Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Какая именно из полученных жертвой травм стала смертельной, неизвестно. Мужчина скончался на месте происшествия. После его смерти вдова вытащила труп во двор и расчленила, используя нож и топор. Останки женщина расфасовала по полиэтиленовым пакетам, предназначенным для мусора, и на маршрутке увезла в Невинномысск.

Частично она избавилась от фрагментов тела убитого супруга, сбросив их в реку. Остальные останки женщина по неизвестной причине разбросала в районе набережной Невинномысска, не слишком тщательно спрятав пакеты. Один из них и был обнаружен детьми, которые там собрались.

Женщине грозит уголовное преследование по статье об убийстве, в случае признания виновной ее могут приговорить к лишению свободы на срок до 15 лет.