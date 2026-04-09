В Ставропольском крае задержали местную жительницу по подозрению в жестоком убийстве 58-летнего мужа с последующим расчленением его трупа. Как сообщили в краевых управлениях Следственного комитета и МВД, останки мужчины в минувшие выходные нашли дети, отдыхавшие на набережной.

Расследование позволило восстановить картину событий в день гибели мужчины — 8 марта 2026 года. В ходе праздничного застолья в честь Международного женского дня в Кочубеевском округе Ставрополья между ним и его супругой произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков.

По версии следствия, разозлившаяся женщина схватила кухонный нож и нанесла мужу проникающее ранение в спину, а потом оттолкнула жертву ногами. В результате ее супруг упал и ударился головой об острый угол обеденного стола.

Какая именно из полученных жертвой травм стала смертельной, неизвестно. Мужчина скончался на месте происшествия. После его смерти вдова вытащила труп во двор и расчленила, используя нож и топор. Останки женщина расфасовала по полиэтиленовым пакетам, предназначенным для мусора, и на маршрутке увезла в Невинномысск.

Частично она избавилась от фрагментов тела убитого супруга, сбросив их в реку. Остальные останки женщина по неизвестной причине разбросала в районе набережной Невинномысска, не слишком тщательно спрятав пакеты. Один из них и был обнаружен детьми, которые там собрались.

Женщине грозит уголовное преследование по статье об убийстве, в случае признания виновной ее могут приговорить к лишению свободы на срок до 15 лет.