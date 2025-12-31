После сообщения об атаке украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области на фоне переговоров американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским по мирному соглашению, президент США выразил возмущение в связи с «сумасшедшими действиями» Киева. RTVI рассказывает, кто еще из мировых лидеров выразил осуждение в связи с произошедшим.

Как сообщили в Министерстве обороны, атака с территорий Сумской и Черниговской областей Украины, которая велась по нескольким направления к резиденции президента России над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями, была выявлена 28 декабря в 19 часов 20 минут. Для отражения атаки 91 беспилотника были использованы зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы и средства РЭБ. Ущерба в результате случившегося допущено не было, уточнили в ведомстве.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзян назвал диалог и переговоры сторон российско-украинского конфликта единственным реалистичным путем для урегулирования текущего кризиса и призвал соблюдать «три принципа»: предотвращать расширение конфликта, избегать эскалации и создавать условия для политического урегулирования.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил в социальной сети X (ранее — Twitter) глубокую озабоченность из-за сообщения об атаке на резиденцию президента России. Он также назвал текущие дипломатические усилия наиболее жизнеспособным способом остановить боевые действия и призвал все заинтересованные стороны избегать действий, которые могут помешать этому процессу.

Министерство иностранных дел ОАЭ, в свою очередь, назвало произошедшее «подлым нападением» и выразило солидарность с российским лидером, правительством и народом, а также подтвердило непоколебимое неприятие любых форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что ранее Россия «категорически с порога отвергла» предложение нанести удар ракетой «Орешник» по центрам принятия решений на Украине. Он также назвал атаку на резиденцию Путина «дичайшим терроризмом на самом высоком государственно уровне, если это так, как это сейчас преподносится» и предположил, что если президент Украины Владимир Зеленский был причастен к этому решению, «то он не знал, что он творит».

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с Путиным назвал недопустимыми действия, посягающие на государственные объекты и безопасность руководства страны. Он также выразил уверенность в том, что подобные атаки создают препятствия для продвижения переговорного процесса по мирному урегулированию.

Лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев также выразили осуждение в связи с произошедшим в ходе разговора с Владимиром Путиным, а пресс-секретарь президента Киргизии Садыра Жапарова сообщил в соцсетях, что глава государства выразил обеспокоенность в связи с подрывом переговорного процесса.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил в социальной сети X солидарность с Россией и назвал нападение на резиденцию российского лидера «гнусным поступком», представляющим угрозу на фоне усилий, направленных на достижение мира.