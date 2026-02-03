Бывший гендиректор ростовского АО «Горизонт» Игорь Хохлов, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, дал признательные показания и погасил ущерб в размере около 16 млн рублей. Об этом 3 февраля сообщили в СКР.

Хохлова, как писал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное УФСБ, задержали на прошлой неделе. Суд наложил арест на имущество бывшего руководителя предприятия на общую сумму 20 млн рублей.

По версии следствия, в 2021—2023 годах госзаказчик заключил с АО «Горизонт» многомиллионные контракты на изготовление электронного оборудования.

В 2023 году фигурант дела, злоупотребляя полномочиями, передал Минобороны финансовые документы с недостоверными сведениями. По информации следователей, Хохлов приказывал подчиненным вносить в расчетно-калькуляционные материалы необоснованно завышенные данные о стоимости изготовления военной продукции, в результате чего Министерству обороны был причинен ущерб на сумму более 16 млн рублей.

В ФСБ сообщили «Интерфаксу», что по решению суда бывшему гендиректору «Горизонта» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

АО «Горизонт» было создано после распада СССР и производит судовые навигационные радиолокационные станции. Уставный капитал предприятия составляет почти 105 миллионов рублей. Хохлов занимал пост гендиректора в 2006-2024 годах.

Как пишет «Ъ», согласно финансовой отчетности, в 2024 году чистый убыток предприятия составил 182,5 млн рублей, выручка — 607,58 млн. Дебиторская задолженность выросла с 200,7 млн до 382,2 млн рублей, кредиторская — до 1,76 млрд рублей, значительная часть которой — авансы по договорам с контрагентами, включая Минобороны (655,5 млн рублей).