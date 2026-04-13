В России планировалось снять художественный проект, посвященный умершей в 2007 году певице Кате Огонек (Кристине Пенхасовой), но сейчас он заморожен. Об этом RTVI рассказала продюсер Елена Бейдер.

«Конечно, у нас был такой [проект], да. Мы начали уже съемки, но немножко там заморозилось по некоторым причинам. Когда это возобновится — пока не могу сказать», — сообщила она.

На вопрос, кто выступал в качестве создателей этого замороженного проекта, Бейдер ответила, что это была она вместе с компанией United Music Group.

«Но, как я говорила, мы только начали и даже до середины не дошли. Поэтому это так, “в проекте”, можно сказать, до сих пор», — отметила Бейдер, добавив, что на текущем этапе никаких планов о создании художественного фильма или сериала об артистке нет.

Кристина Пенхасова — известная певица, исполнявшая песни в жанре шансон. Ее отец, Евгений Пенхасов, работавший в свое время с группой «Самоцветы», уговорил своего друга Александра Шаганова, автора текстов для группы «Любэ» и многих других известных артистов, написать несколько песен для своей дочери. Тот согласился.

Потом был записан альбом, и в возрасте 16 лет Пенхасова переехала в Москву. Некоторое время сотрудничала с группой «Лесоповал» Михаила Танича, а затем стала выступать сольно. В 1995 году компания «Союз Продакшн» запустила песенный шансон-проект, в котором Пенхасова приняла участие.

После этого исполнительница начала записывать композиции, сначала под псевдонимом Маша Ша (на тот момент песни в ее репертуаре были в том числе с эротическим уклоном, например, о любви девушки к вампиру), затем она стала Катей Огонек. Под этим сценическим именем она записала ставшие популярными альбомы «Белая тайга», «Звонком из зоны», «Татуировочка» и многие другие.

Изначально певица в интервью говорила, что отбывала срок в тюрьме, но позднее перестала это упоминать. После ее смерти крупнейший в России коллекционер блатного фольклора Владимир Окунев заявил, что информация о том, что она «сидела», лишь пиар-ход.

«По легенде, для нее придуманной, Катя Огонек (так она стала называться) была якобы зечкой, чьи песни попали в этот диск прямо из тюрьмы. А села она, мол, за превышение пределов самообороны, защищая своих родителей. Но раз пошел такой успех, то ей надо было гастролировать. И тогда продюсеры придумали, что она, дескать, освободилась по УДО», — рассказывал он.

Окунев также отмечал, что, несмотря на бешеную популярность, Пенхасова «не так уж много зарабатывала».

«Жила она в Москве на съемной квартире, содержала родителей. Катя была простой русской бабой (хотя у нее были и еврейские корни), и никто не замечал за ней никакой звездности. <…> Выступала она всегда с огоньком, так что сценический псевдоним полностью оправдывала. В последние годы она открыто признавалась зрителям, что ее тюремное прошлое — просто выдумка. Но она говорила: “Для раскрутки артиста все средства хороши, кроме пошлости и предательства”», — добавил он.

В одном из интервью Огонек рассказывала, что слышала о себе немало неприятных слухов — что она «наркоманка, алкоголичка и вообще конченый человек»: «Сначала меня это сильно обижало, я спорила, что-то доказывала, а потом подумала: да какая разница». Артистка признавалась в любви к джазу и увлекалась боксом.

В 2007 году певица умерла от отека легких и острой сердечной недостаточности и была похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Она была при жизни знакома с разными исполнителями песен в жанре шансон — от Михаила Шуфутинского до Александра Дюмина.

У певицы осталась дочь Валерия Коява, которая родилась в 2001 году. Повзрослев, девушка некоторое время сама вышла на сцену, взяв псевдоним Лера Огонек. В 2021 году умер и отец Кати Огонек Евгений Пенхасов.

В 2024 году Валерия была осуждена по делу о разбое. По версии следствия, в 2023 году с ее номера был оформлен заказ на новый айфон стоимостью 110 тыс. рублей. Когда курьер привез телефон, знакомые Валерии ограбили доставщика, скрутив его и распылив в лицо химическое вещество. Сама она, как установил суд, не участвовала в нападении, а следила за обстановкой возле дома. Ущерб составил в общей сложности 234 тыс. рублей.

Изначально Валерия получила 3 года колонии общего режима, но потом этот приговор был смягчен до 2,5 года колонии.