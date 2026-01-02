На 35-м году жизни скончалась дочь американского актера Томми Ли Джонса, пишет TMZ со ссылкой на источники. По данным NBC Bay Area, тело женщины было найдено утром в четверг в отеле Fairmont San Francisco.

NBC Bay Area отмечает, что полиция не может подтвердить личность женщины до тех пор, пока ее тело не будет официально опознано судмедэкспертом. При этом источник издания сообщил, что, предположительно, она является дочерью Томми Ли Джонса Викторией.

Daily Mail пишет, что сотрудники отеля попытались привести женщину в чувство, но она не реагировала.

«Ей начали делать искусственное дыхание и вызвали скорую», — пишет издание.

По информации Daily Mail, прибывшие сотрудники экстренных служб попытались реанимировать Викторию, но она скончалась на месте.

Источник издания сообщил, что признаков насильственной смерти, таких как травмы на теле, не обнаружено. Кроме того, отмечает собеседник, полиция не нашла на месте происшествия никаких принадлежностей для употребления наркотиков.

«Также нет признаков того, что Виктория могла покончить с собой», — добавил он.

По словам источника Daily Mail, до сих пор неясно, была ли Виктория постояльцем отеля и как она оказалась на 14-м этаже.

Представитель департамента полиции Сан-Франциско просит всех, кто располагает информацией о смерти Виктории, связаться с ведомством.

Виктория Джонс родилась в 1991 году в семье Томми Ли Джонса и его второй супруги Кимберли Клафли. В детстве она несколько раз снялась в кино: в фильме «Люди в черном 2», сериале «Холм одного дерева», а также в картине «Три могилы», которую снял ее отец.