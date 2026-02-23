Россияне обрушились с критикой на «Додо Пиццу» после того, как курьер челябинского филиала лишился работы — якобы за то, что укрыл пледом бездомную собаку Додобоню, которая полгода ночевала на крыльце заведения и стала любимицей его сотрудников. В компании утверждают, что планировали уволить Михаила раньше. Что известно об этой истории — в материале RTVI.

«Кто укроет собаку — окажется на улице»

О предполагаемом ультиматуме в адрес сотрудников челябинской «Додо Пиццы» стало известно 21 февраля. Уволенный курьер заявил «Агентству чрезвычайных новостей», что был уволен после того, как в 20-градусный мороз укрыл пледом бездомную собаку, ночующую на крыльце заведения.

По словам Михаила, за животным ухаживал весь коллектив пиццерии — собаку кормили, поили, согревали и даже дали ей кличку Додобоня. Однако в феврале у этого филиала «Додо Пиццы» сменилась руководительница. Новая управляющая якобы поставила ультиматум:

«Следующий, кто укроет собаку, пойдет за собакой. Я предупредила в последний раз. Хотите ей помочь, заберите домой».

«Агентство чрезвычайных новостей» публикует скриншоты, сделанные якобы из рабочего чата «Додо Пиццы». Один из собеседников присылает кадр с камеры видеонаблюдения — на нем мужчина стоит рядом с собакой, укрытой оранжевым пледом. Далее следует текст:

«Убирай [курьера] из графика. Мы расторгаем договор. К сожалению, человек не понимает с одного раза».

Действительно ли эти слова принадлежат руководительнице заведения — неизвестно.

Экс-сотрудник «Додо Пиццы» утверждает, что помимо увольнения его добавили в черный список заведения и пригрозили вычетом части зарплаты за порчу имущества (пледа). По словам молодого человека, его бывшие коллеги перестали помогать Додобоне, потому что боялись тоже лишиться работы.

В адрес управляющей посыпались угрозы

Управляющая, которую Михаил обвинил в запрете на заботу о собаке и своем увольнении, начала получать угрозы и оскорбления в соцсетях, так что ей пришлось закрыть свои страницы. Критика появилась и в официальных аккаунтах «Додо Пиццы»: люди писали, что удалили приложение пиццерии и больше «никогда не зайдут» в рестораны ее сети, требовали уволить управляющую и вернуть на работу курьера.

В «Додо Пицце» заверили, что планировали уволить Михаила еще до ситуации с собакой, но причину называть не стали. Представители сети пиццерий заверили, что обзвонили приюты и зоогостиницы, чтобы найти Додобоне новый дом.

«В какой бы приют она ни попала, мы возьмем ее содержание на себя: обследования и лечение до пристройства. <…> Отдельно хотим сказать: угрозы и травля — это не выход, даже если эмоции переполняют. Никто не заслуживает личных оскорблений и преследования. Если где-то баланс нарушился — это наша ответственность. Спасибо всем, кто не прошел мимо», — заявили в компании.

Додобоня под наркозом

В 15:10 мск «Додо Пицца» сообщила, что собака «наконец-то попала» в местный приют «Того». Поймать собаку удалось примерно за 7 часов. Ее поместили в теплую бытовку, она отходит от наркоза.

Додобоня «диковатая, к людям относится крайне осторожно и на близкое расстояние не подпускает». В новой среде адаптация таких животных — длительный и не всегда удачный процесс, пояснили в приюте.

«Мы понимаем какой резонанс приобрела эта история, но просим проявить терпение и дать нам время на оценку характера и настроя Бони, а также дать время на адаптацию Бони. Скорей всего, вся эта ситуация доставила ей стресс, поэтому ей нужно время, чтобы успокоится и начать нам доверять», — отметили в организации.

Представители приюта призвали россиян не критиковать «ДоДо Пиццу», поскольку сотрудники сети были максимально «вовлечены в эту историю», но при этом заявили о неправоте управляющей.