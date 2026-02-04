В Москве двое разыскиваемых пензенских бандитов устроили перестрелку с силовиками в подъезде жилого дома, в результате чего один преступник был убит, второй задержан. Убитый оказался рецидивистом, который должен был находиться в колонии строгого режима до 2038 года. Возбуждены несколько уголовных дел. Одно из них касается убийства таксиста, который привез обоих из Самарской области в столицу и которого нашли мертвым на парковке. Подробности — в материале RTVI.

Перестрелка на Рублевке

Перестрелка произошла вечером 3 февраля в подъезде дома на Рублевском шоссе, где сотрудники уголовного розыска совместно с пензенскими полицейскими и представителями Росгвардии проводили мероприятия по задержанию подозреваемых. На них несколькими днями ранее была разослана ориентировка, в которой говорилось, что 41-летний Михаил Леонтьев и 38-летний Алексей Ланчиков разыскиваются по подозрению в похищении и убийстве человека.

«Фигурантам инкриминируется похищение мужчины в городе Пензе, имевшее место 29 января. По информации, полученной оперативниками, впоследствии заложник был убит», — уточняла причину розыска официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ориентировке предупреждали, что бандиты могут быть вооружены. Вечером 3 февраля преступников обнаружили в подъезде жилого дома. По данным Следственного комитета (СК), один из подозреваемых при задержании открыл огонь, и в ответ на его действия сотрудники были вынуждены применить табельное оружие.

«В результате подозреваемый, открывший стрельбу, получил смертельное ранение», — говорится в сообщении СК. Как уточняют СМИ, это был старший из двоих Михаил Леонтьев.

По свидетельству жителей дома, около 19:00 они услышали «отрывистые и гулкие выстрелы», пишет SHOT. Кадры из подъезда запечатлели стену с дырками от пуль и лужи крови на лестнице. На месте находилось большое число машин с мигалками и две реанимации. Жители также видели, как из подъезда вывели мужчину в наручниках.

По поводу задержанного решается вопрос о его передаче следственным органам по Пензенской области, сообщает СК.

После завершения действий на месте событий в связи с перестрелкой Главное следственное управление по Москве возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ; максимальный срок заключения — 20 лет, либо пожизненно).

Убийство таксиста

В среду, 4 февраля, стало известно, что фигуранты могут быть причастны еще к одному убийству. Как передавал канал «Вести. Дежурная часть», преступники в Москве расправились с таксистом, который подвозил их к месту, где они скрывались. На тот момент шли поиски тела.

Позднее СК сообщил, что тело водителя такси с признаками насильственной смерти обнаружили на территории парковки вблизи Большой Филевской улицы на западе столицы. По данным следствия, таксист согласился привезти фигурантов из Самарской области в Москву за 85 тыс. рублей, однако по прибытии они отказались платить.

«Следствием продолжается установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причинившего смертельное ранение таксисту», — уточняет пресс-служба Следственного комитета.

Погибшим таксистом оказался 34-летний Владимир Терентьев родом из Димитровграда Ульяновской области. Последний раз он выходил с родственниками на связь 31 января около 20:00, пишет канал «МК: срочные новости». После его пропажи родственники обратились в полицию, к поискам были подключены отряды «ЛизаАлерт».

После обнаружения тела таксиста были возбуждены дела об убийстве (ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).

Расправился с мужем любовницы: пензенское дело

Леонтьева и Ланчикова разыскивали в Пензе по делу о похищении и убийстве 39-летнего мужчины, тело которого, судя по сообщению СК, еще не нашли.

Следствие считает, что фигуранты совершили преступление на почве выяснения личных отношений и из корыстных мотивов. В частности, в результате разбойного нападения с применением насилия, опасного для жизни, они похитили у своей жертвы и его жены деньги и ювелирные изделия.

Региональный СК продолжает расследовать дело по статьям о похищении с корыстными целями по предварительному сговору с применением насилия и оружия (пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК), разбое с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК) и убийстве похищенного по предварительному сговору из корыстных побуждений (п. п. «в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК).

Помимо этого, против Леонтьева было возбуждено дело о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и патронов к нему (ч. 1 ст. 222 УК).

Следствие работает над восстановлением полной картины совершенных фигурантами преступлений и проверяет их на причастность к другим противозаконным действиям.

Как пишет «МК: срочные новости», убитым заложником бандитов в Пензе был местный житель Григорий Гринченков, который был женат на любовнице Леонтьева. Тот вместе с Ланченковым устроил похищение, а после расправился с «соперником». Бандиты уехали из Пензы на машине жены Гринченкова, говорится в публикации.

Должен был сидеть еще 12 лет: что известно о фигурантах

Архивное фото

Убитый силовиками в Москве Михаил Леонтьев, по идее, должен был в настоящее время отбывать длительный срок в колонии строгого режима. Как сообщал пензенский СК, в декабре 2015 года суд назначил ему 23 года за убийство молодой пары и кражу имущества священнослужителя.

В дом священника он проник в ноябре 2013 года и похитил предметы культа и ювелирные изделия на сумму более 100 тыс. рублей.

В мае 2014 года Леонтьев, будучи вооруженным и находясь вместе с вооруженным приятелем, увидел знакомую и ее молодого человека, которые находились в автомобиле Kia Cerato. Из сообщения СК следовало, что бандита привлекли золотые украшения, которые он заметил на женщине. В результате нападения оба находившихся в машине были убиты. Забрав их вещи и иномарку, преступники сбросили тела в овраг.

Леонтьев заявлял о своей невиновности, при этом скрывался от правоохранительных органов и был задержан в результате спецоперации, при нем был 9-мм пистолет. Как отмечалось, в ходе расследования он так и не представил своей версии произошедшего.

В связи с новыми преступлениями Леонтьева, которые он совершил в то время, когда должен был находиться в колонии, СМИ пишут, что ему «удалось выйти досрочно», однако как именно это произошло, не поясняется.

«Царьград» выпустил материал под заголовком «На Рублевке ликвидировали бандита, который должен сидеть до 2038 года».

«Леонтьев вышел досрочно, но сразу взялся за старое. Теперь органы разберутся, почему такой рецидивист гулял на воле», — говорится в статье.

Некоторые телеграм-каналы утверждают, что оба, и Леонтьев, и Ланчиков, были отпущены из заключения на военную операцию на Украине и таким образом оказались на свободе.