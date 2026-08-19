Возможная встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться только при соблюдении баланса интересов обеих сторон, заявил RTVI ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИСАА РАН Александр Жебин.

По его мнению, Пхеньян рассчитывает на признание своего ядерного статуса как гарантии суверенитета, а Вашингтон — на дипломатический успех, который мог бы компенсировать неудачи главы Белого дома на других направлениях.

«Трамп добивается встречи с Ким Чен Ыном на протяжении всего второго срока. Но встреча будет иметь смысл, если обе стороны найдут какой-то баланс интересов. КНДР заявила абсолютно ясно, что она не собирается отказываться от ядерного оружия. Это гарантия ее суверенитета, безопасности и так далее. А у Трампа была задача добиться именно этой цели — отказа КНДР от ядерного оружия», — сказал Жебин.

Он напомнил, что при первом сроке Трампа стороны все же продвинулись к нормализации диалога: в частности, в сингапурском заявлении 2018 года США и КНДР пообещали строить новые отношения.

«Но, к сожалению, на встрече в Ханое, когда правые консерваторы, ястребы в администрации, посоветовали Трампу предъявить завышенные требования к КНДР, ничего не получилось. После этого пришел Байден, который стал вводить новые санкции и так далее», — уточнил эксперт.

При этом, отметил он, встречи Ким Чен Ына и Трампа в ходе его первого срока все же принесли определенный результат: Пхеньян прекратил ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а Вашингтон сократил масштабы совместных с Сеулом маневров и отодвинул их от границы с Северной Кореей.

«Но когда пришел Байден, он все это позабыл, а КНДР возобновила запуски ракет большой дальности, хотя ядерных испытаний все же не проводила. С этой точки сейчас снова надо начинать», — заявил Жебин.

Эксперт добавил, что Трамп уже сделал первый шаг к восстановлению позиций, объявив о сокращении масштабов совместных с Южной Кореей учений.

«Это сигнал доброй воли, да. В принципе, это возвращение к тому, что Трамп уже обещал в 2018 году. Ничего нового тут нет», — отметил он.

Речь идет о ежегодных маневрах Ulchi Freedom Shield. Как сообщал CNBC со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, учения пройдут с 17 по 21 августа вместо ранее запланированного периода до 27 августа. Сеул также заявлял, что стороны решили сократить часть совместных полевых тренировок, а инициатива исходила от Вашингтона.

Жебин считает, что главный вопрос теперь — на какие уступки реально готовы пойти стороны.

«Проблема заключается в том, что американцы предлагают КНДР сделать те шаги, которые являются необратимыми или труднообратимыми. Что такое — уничтожить межконтинентальные баллистические ракеты? Построить новые — это целая проблема, это дорого. А что такое с американской стороны отменить санкции? Сегодня отменил, завтра ввел», — сказал он.

По его мнению, только когда американская сторона предложит шаги, которые в Пхеньяне также будут считать необратимыми, Северная Корея может пойти на ограничение своего ракетно-ядерного потенциала.

Встреча имеет значение для обоих лидеров, подчеркнул Жебин.

«Для США — на фоне тех неудач, которые Трамп терпит в других регионах, а для КНДР, которых все время западная пропаганда пытается представить в качестве изгоя, отщепенца в мировом сообществе, встреча с главой западного лагеря, с главой свободного мира, тоже имеет значение», — сказал он.

Эксперт полагает, что сам факт переговоров Вашингтон и Пхеньян в любом случае попытаются представить как свою победу.

«Ведь это значит, что Трамп с КНДР должен и вынужден разговаривать, в отличие от Ирана и других стран, где он просто бомбит и все, без разговоров. И я думаю, если такая встреча состоится, обе стороны, независимо от результатов, попытаются пропагандистски подать ее как успех для обеих сторон», — объяснил собеседник RTVI.

При этом он не исключил, что возможные договоренности могут оказаться не очень устойчивыми.

«КНДР в этом плане гораздо проще — там обычно действия лидера единодушно одобряют. Но что будет с американской стороной и насколько окажутся устойчивыми эти договоренности, учитывая опыт тех договоренностей Трампа, которые достигались с другими странами? С тем же Ираном хотя бы? Это большой вопрос. Определенная разрядка напряженности между двумя странами может произойти. Но насколько она будет долговременной и глубокой — очень большой вопрос», — резюмировал Жебин.

The Wall Street Journal писал, что Трамп добивается встречи с Ким Чен Ыном уже этой осенью и обсуждает вариант переговоров в ноябре во время поездки в Азию на саммит АТЭС в Шэньчжэне.