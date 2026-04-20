В 2025 году российские арбитражные суды зарегистрировали рекордное число банкротств. Их оказалось почти полмиллиона. Такие данные приводит судебный департамент при Верховном суде РФ, обратил внимание RTVI.

Число дел о банкротстве в 2025 году составило почти 487 тысяч. Это на 19,6% больше, чем годом ранее, следует из данных судебного департамента при Верховном суде РФ. Почти полмиллиона рассмотренных арбитражными судами дел о банкротстве, в которых завершено производство, — абсолютный рекорд за всю историю доступных наблюдений суддепа. В сравнении с 2021 годом число таких завершенных дел выросло больше, чем в 2,5 раза.

Такая статистика, по словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, объясняется рекордным потоком банкротств физлиц.

«На динамику сильнее всего повлияли дорогие деньги, накопленные долги населения, более активное использование процедуры [банкротства] как инструмента списания, а также рост внесудебного банкротства через МФЦ», — добавил Денисов.

По словам эксперта, более 50 тысяч россиян получили статус банкрота через МФЦ. Такое внесудебное банкротство бесплатно, длится полгода и доступно при долге от 25 тыс. до 1 млн рублей, уточнил Денисов. Главной причиной рекордного количества банкротств граждан, по мнению Денисова, стал длительный период высоких ставок и дорогого кредита.

«Рефинансировать долги стало заметно сложнее, а обслуживать старые займы — тяжелее. Второй фактор — накопленный за предыдущие годы долговой стресс домохозяйств: после нескольких лет инфляции, роста расходов и сжатия доступного кредитования часть заемщиков дошла до точки, где реструктуризация уже не помогает», — говорит он.

Также свою роль сыграло и изменение поведения должников. По словам эксперта, банкротство все чаще воспринимается не как крайняя мера, а как стандартный способ «обнулить» непосильную долговую нагрузку.

При этом количество корпоративных банкротств снизилось до минимума за последние 10 лет, отмечает юрист. Всего за 2025 год суды признали банкротами 6,4 тыс. компаний. По словам Денисова, это на 24,3% меньше, чем годом ранее. Более того, сократилось не только число самих банкротств юрлиц, но и даже намерений кредиторов подать заявления.

«Это обычно означает, что у бизнеса есть больше способов дожить до урегулирования — отсрочки, переговоры, поддержка акционеров, перекредитование, а иногда и административные меры, которые не попадают в судебную статистику. Поэтому общий рекорд по банкротствам — это прежде всего история про граждан, а не про массовую гибель компаний», — уверен Денисов.

Рост числа гражданских банкротств должен прекратиться в 2026 году, считает юрист. По его словам, если ставки будут снижаться медленно, а доходы и реструктуризации не догонят долговую нагрузку, число дел останется на повышенном уровне.

«При дальнейшем удешевлении кредита темпы роста могут замедлиться, но это не означает быстрого разворота вниз, потому что в банкротство обычно идут с лагом после ухудшения финансового положения. По компаниям скорее ожидается не рост банкротств, а дальнейшая „застывшая“ низкая статистика, если не случится новый шок ликвидности или спроса», — уверен Денисов.