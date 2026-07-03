Беспилотник нанес удар по рынку в городе Токмак в Запорожской области. Об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.

По словам губернатора, нападение произошло в ходе целенаправленной атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре. В результате произошедшего есть погибшие и раненые, их число не сообщается. Все пострадавшие были оперативно направлены в центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

«Атака продолжается. Мобилизованы все резервы системы здравоохранения», — сообщил Балицкий.

Губернатор также заявил, что взял ситуацию на личный контроль, а родственники погибших получат помощь в полном объеме.

Ранее Балицкий рассказал, что атаки ВСУ на мирные населенные пункты в Запорожской области продолжались на протяжении всей ночи на 3 июля. Жертвами ударов стали три человека.

Один из погибших, мужчина 1968 года рождения, скончался в результате удара по грузовому автомобилю на парковке перед въездом в Мелитополь. Тела женщины 1950 года рождения и мужчины 1948 года рождения также были обнаружены под завалами частного дома в пгт Камыш-Заря на территории Куйбышевского муниципального округа.

Помимо этого, беспилотники атаковали гражданский автомобиль на трассе между селом Широкое и городом Васильевка и многоквартирный дом в городе Днепрорудное, расположенном в Васильевском муниципальном округе. В результате этих ударов получили ранения мужчина 1968 года рождения и молодой человек 2006 года рождения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.