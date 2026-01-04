В Сочи произошло землетрясение, эпицентр которого находился в акватории Черного моря примерно в 5 км от берега. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Андрей Прошунин, по словам которого пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

«Сегодня в районе 13:00 жители Лазаревского района почувствовали сейсмическую активность. К нам в ЕДДС [Единую дежурно-диспетчерскую службу] поступили звонки от жителей Магри, Лазаревского, Лоо», — написал мэр.

Он призвал горожан и туристов сохранять спокойствие и в случае опасности звонить 112.

Позднее Прошунин передал данные Единой геофизической службы Российской академии наук об эпицентре и о том, что «сила сотрясений в Лазаревском районе составила 4 балла, в Центральном районе — 3 балла».

На самом сайте Единой геофизической службы РАН указано, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Предыдущие подземные толчки, рожденные на той же глубине и имевшие такую же силу, были зафиксированы в районе Сочи 6 декабря.

Самыми чувствительными 4 января были толчки в районе Лазаревского и Лоо, пишет SHOT со ссылкой на очевидцев. Жители многоэтажек ощущали вибрации, у некоторых по стенам пошли трещины и стали падать вещи с полок. Некоторые жители на всякий случай покинули дома.

Жители Лазаревского рассказали «Осторожно, новости», что почувствовали «нарастающую вибрацию» и увидели, как стены «ходят волной», а за окном «двигается улица». По словам людей, оповещений от МЧС они не получали.

Накануне мэр предупредил жителей и гостей Сочи об усилении ветра до 17 м/с вечером в 3 января и в течение дня 4 января. Он напомнил, что ранее в Сочи ветром повалило более 400 деревьев, были повреждены автомобили и коммунальные сети.