Один мужчина погиб и еще один получил травмы при выполнении высотных работ в Химках. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ Следственного комитета по Московской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК России).

По версии следствия, двое мужчин 31 октября занимались установкой снегозадержателей на крыше пятиэтажного многоквартирного дома.

«В определенный момент мужчины сорвались с крыши, в результате один из них при падении получил множественные травмы, второй скончался на месте происшествия», — отмечает СК.

Как уточняет Msk1 со ссылкой на очевидцев, речь идет о доме номер 6 на проспекте Мира, а ремонтные работы проводились во время дождя.

Бывший муниципальный депутат Химок Антонина Стеценко написала в телеграм-канале, что посетила место происшествия после сообщения о произошедшем от одной из подписчиц и увидела, что “из-за обильного дождя лужи на месте трагедии стали ярко-алыми”, а на газоне были видны “белые уголки”.

По словам местных жителей, на которых ссылается Стеценко, работы проводились без необходимого оснащения и страховки. Одна из жительниц дома рассказала, что несколько лет назад крышу дома полностью заменили по программе капитального ремонта, однако из-за отсутствия снегоуловителей каждую зиму на улицу с нее падал скопившийся снег.

“Получается, работы сегодня проводил не ФКР, как ошибочно пишут в чатах. Видимо, на крышу лазили сотрудники / подрядчики ООО «Жилищник городского округа Химки» — чтобы поставить эти самые снегоуловители по периметру”, — написала Стеценко.

По ее словам, пострадавший был госпитализирован с переломами руки и ноги.

Место происшествия осмотрели сотрудники следственных органов и криминалисты, назначены судебно-медицинские экспертизы. Ход и результаты следствия взяла на контроль городская прокуратура.