Ночью в разных районах Москвы задержали двух молодых людей, выполнявших задания по поджогу от иностранных кураторов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Юноши стали жертвами одной мошеннической схемы, уточнила она.

Первый случай произошел в Кривоарбатском переулке. Как рассказала Волк, 19-летний уроженец Костромы облил бензином полицейский автомобиль и поджег. Правоохранители потушили огонь и доставили молодого человека в отдел.

«На сайте знакомств я познакомился с девушкой, по крайней мере, я так считал. Она мне кидает ссылку, которая, как оказалось, была фишинговая. Она сказала, что это были фотографии, я на это повелся. Перешел по ссылке и начали погружаться «Госуслуги»», — признался он на допросе.

Спустя некоторое время молодому человеку позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками силовых органов и убедили, что его персональные данные якобы оказались в распоряжении украинских спецслужб. Под давлением злоумышленников юноша подписал документ о выполнении семи заданий.

По большей части, как отметила Волк, поручения сводились к получению денег у пенсионеров в других регионах и их переводу в криптовалюту, однако финальным требованием стал поджог. Возбуждено уголовное дело (ст 205, а также 30 и 167 УК РФ).

Примерно тогда же 17-летний житель Подмосковья пришел к КПП ОМВД России по Хорошевскому району с канистрой бензина. Позднее установили, что он также стал жертвой мошенников, действовавших по схожей схеме.

В ноябре сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 13-летнего подростка при попытке поджечь несколько служебных автомобилей. Во время допроса школьник рассказал, что на преступление его подтолкнули неизвестные через мессенджер.

По его словам, незадолго до происшествия он познакомился в интернете с девочкой. Позднее в переписку вмешался мужчина, назвавшийся «сотрудником ФСБ», пишет «Фонтанка». Он сообщил ребенку, что его собеседница якобы имеет гражданство Украины, и за контакт с ней школьнику и его родителям будто бы грозит уголовное преследование.

После этого злоумышленник начал требовать деньги, но у подростка их не оказалось. Тогда он предложил иной вариант: перевел 2,5 тыс. рублей на покупку бензина и поручил поджечь полицейские автомобили. Испугавшись угроз, подросток приобрел канистру с топливом и отправился выполнять указание.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК). Статья о подготовке теракта, по которой СК возбудил дело, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, при этом ответственность по ней наступает с 14 лет.