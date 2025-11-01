Полиция Санкт-Петербурга задержала 13-летнего подростка, который пытался поджечь несколько полицейских автомобилей. Против него возбудили уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ленинградской области.

По данным полиции, вечером 31 октября подросток пришел к одному из отделов полиции в Красногвардейском районе Петербурга и попытался поджечь несколько ведомственных автомобилей. Его задержали и передали сотрудникам Следственного комитета.

На допросе мальчик признался, что на преступление его подтолкнули неизвестные через мессенджер. По его словам, незадолго до случившегося он познакомился с девочкой в интернете. Позже в их общение вмешался неизвестный мужчина, который представился «сотрудником ФСБ», пишет «Фонтанка».

Он заявил ребенку, что его собеседница имеет гражданство Украины, и за общение с ней школьнику и его родителям якобы грозит уголовное дело. После этого он стал вымогать у мальчика деньги, но у того их не было. Тогда мошенник предложил ему альтернативу и перевел 2,5 тыс. рублей на бензин, дав указание поджечь полицейские машины. Испугавшись, подросток купил канистру с горючим и отправился выполнять задание.

Статья о подготовке теракта, по которой СК возбудил уголовное дело, предусматривает до 20 лет лишения свободы, однако уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет.

В конце октября Фрунзенский районный суд Петербурга на два месяца арестовал тру-крайм блогера Диану Чистякову за попытку поджечь полицейский участок в Купчино. Ей также предъявили обвинение в покушении на теракт (ч.3 ст.30, ч.1 ст. 205 УК).

«Ротонда» со ссылкой на СК писала, что девушку обманули мошенники — они представились сотрудниками банка, убедив ее взять кредит на сумму около 3 млн рублей и перевести еще 500 тыс. рублей на «безопасный счет». Позже ей дали указание поджечь участок полиции в Купчино, где располагаются автозаки. Телеграм-канал Baza в свою очередь писал, что мошенники были «с Украины».