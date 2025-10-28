Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании вплоть до пожизненного заключения за вовлечение несовершеннолетних в совершение диверсий. Проект закона также снижает возраст уголовной ответственности за диверсионные преступления до 14 лет. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, комментируя законопроект, заявила RTVI о пробелах в воспитательной работе с детьми.

«Дети через соцсети попадают туда»

Главное в законопроекте — это неотвратимость наказания за диверсионно-террористическую деятельность, тема снижения возраста уголовной ответственности обсуждается очень давно, сказала Останина. В то же время проблемные вопросы касательно воспитательной работы с детьми продолжают оставаться актуальными, отметила она.

«Можно бесконечно снижать планку привлечения к уголовной ответственности, ибо угроза вовлечения детей была, есть и остается. Это действительно объект пристального внимания со стороны спецслужб. Дети в виду неустойчивости психики своей не только 14, но и 13, и 15 лет тоже, к сожалению, оказываются вовлеченными в диверсионную и террористическую деятельность», — заявила депутат.

Изоляция подростка на 15 лет в колонии «приведет к тому, что мы получим уже тогда целую когорту, целую плеяду взрослых людей, которых никогда не социализируем в нашем обществе», продолжила Останина. Как считает парламентарий, это системный вопрос, который требует ответа на то, как будет поставлена воспитательная работа «до того, как ребенок оказался вовлеченным в диверсионную деятельность».

«Всё ли у нас сделано для того, чтобы дети детей через социальные сети не вовлекали? Дети через соцсети попадают туда и идут ради 50-100 тыс. рублей. Либо это видеоигры. К сожалению, и мы, депутаты, не сделали», — признала Останина.

«И власть сегодня, рапортуя победно о „Движениях первых“ и прочих, к великому сожалению, забывает о том, что у нас все равно ребенок предоставлен самому себе. Ибо всё, что касается досуга нашего ребенка — это вопрос самого ребенка, даже не родителей, которые заняты зарабатыванием денег, даже не школы, где перегруженные учителя», — порассуждала глава думского комитета по защите семьи.

Сегодня в соцсетях наблюдается «разгул всякого рода диверсантов, террористов, которые находят психологические подходы к детям», считает собеседница RTVI.

«Они знают, как это делать. Не учитывать этого просто невозможно. Ну и закрыть всех детей за колючую проволоку — это тоже страшно», — заключила Останина.

За диверсии будут наказывать жестче

Поправки вносятся в статьи Уголовного кодекса о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК) и о содействии диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК). Склонение, вербовка или вовлечение несовершеннолетних в террористическую или диверсионную деятельность будут наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, возраст привлечения к уголовной ответственности за преступления диверсионной направленности устанавливается законопроектом с 14 лет, равно как за участие в террористической деятельности, а также другие особо тяжкие преступления, в том числе убийство.

Одновременно усиливается уголовная ответственность в целом за диверсионные преступления по аналогии с уже действующей ответственностью за терроризм. Поправки вводятся в статью об освобождении от ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК). Сроки давности теперь не будут применяться по «диверсионным» статьям — диверсия (ст. 281 УК), содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2), организация диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3). Кроме того, не будет применяться истечение сроков давности обвинительного приговора суда.

Согласно законопроекту, по «диверсионным» статьям виновным не может быть назначено наказание ниже низшего предела и условное наказание. Условно-досрочное освобождение (УДО) может быть применено только после отбытия не менее трех четвертей срока.

Кроме того, вводится прямая ответственность для организаторов за каждое преступление, которое будет совершаться участниками диверсионных сообществ.

Законопроект поддержали 398 депутатов. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратила внимание, что соавторами документа стало рекордное число парламентариев — 419.

«Вы неизбежно будете привлечены к ответственности»

Диверсии — это опасные преступления, которые направлены против экономической безопасности и обороноспособности России, заявила во время обсуждения вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, с 2022 года зафиксирован рост числа таких преступлений в девять раз. Речь идет о подрывах, поджогах, причинении вреда объектам инфраструктуры, связи, транспорта, уточнила депутат.

Преступления диверсионной направленности влекут за собой масштабный экономический ущерб и могут «блокировать жизнедеятельность целых регионов», в связи с чем такие правонарушения относятся к категории наиболее опасных, пояснила Яровая.

Каждый четвертый совершивший преступление диверсионной направленности — несовершеннолетний, отметила вице-спикер Госдумы.

«Это говорит о том, что современные технологии вовлечения в совершение преступлений диверсионной направленности столь же масштабны, как и технологии вовлечения в преступления террористической направленности. Мы понимаем, что сегодня из-за рубежа осуществляется активная агрессивная деятельность, направленная на формирование диверсионных сообществ и совершение преступлений», — сказала она.

Яровая подчеркнула, что «гуманность российского законодательства это ключевой признак, поэтому цель исправления, перевоспитания является основополагающей».

«Понимание того, что отсутствие сроков давности означает, что сколько бы лет не прошло, вы неизбежно будете привлечены к ответственности, поэтому эта мера является эффективной и подтвердившей себя многократно», — сказала вице-спикер Госдумы.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев объяснил цель законопроекта необходимостью обеспечить безопасность в тылу в период проведения военной операции на Украине, «дабы отбить впредь желание совершать здесь, у нас в стране преступления априори».