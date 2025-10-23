Вечером 22 октября в Санкт-Петербурге задержали 29-летнюю Диану Чистякову, которая метнула два коктейля молотова в сторону здания МВД на Загребском бульваре в Купчино. Девушке предъявили обвинения в покушении на террористический акт.

По данным следствия, инцидент произошел у здания полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. Вечером в среду к нему подошла девушка, подожгла два коктейля Молотова и бросила в сторону учреждения.

В СК уточнили, что охранники смогли вовремя пресечь попытку поджога. Телеграм-канал Baza уточняет, что девушка успела бросить лишь одну бутылку — она не причинила существенного вреда.

Диану задержали на месте. Следственный отдел по Фрунзенскому района ГУ СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК — покушение на совершение террористического акта. Девушке грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время ей изберут меру пресечения, уточнила пресс-служба ведомства.

«В ходе допроса девушка пояснила, что действовала по указанию мошенников, которым она ранее передала денежные средства», — говорится в сообщении СК.

Baza со ссылкой на свои источники пишет, что девушка стала жертвой «мошенников с Украины», которые вынудили ее перевести им миллион рублей. Совершение теракта, по данным канала, было условием возвращения денег. «Фонтанка» в свою очередь также сообщает, что девушку обманули и заставили поджечь здание МВД.

Задержанная Диана Чистякова называет себя «аутичным психологом» и криминологом. В своих соцсетях она рассказывает про психологию, жизнь с расстройствами аутического спектра. На канал в YouTube, который насчитывает 1,7 тыс. подписчиков, Диана выкладывала ролики в жанре тру-крайм — о преступлениях и их расследованиях, психологии преступников и их жертв. Как пишут в СМИ, девушка училась на кафедре уголовного права в РГПУ им. Герцена.

В апреле этого года московская полиция задержала школьника, который поджег входную дверь участкового пункта полиции в Рязанском районе столицы. По данным SHOT, перед тем, как бросить бутылку с зажигательной смесью в сторону здания, подросток «с кем-то говорил по телефону». Правоохранительные органы считают, что он действовал по указанию украинских мошенников.

В 2024 году Первый Западный окружной военный суд Петербурга приговорил 67-летнюю кассиршу «Пятерочки» Жумагул Курбанову к 10 годам колонии за поджог двери военкомата. Следствие считает, что женщину курировали мошенники — они пообещали ей 50 тыс. рублей за совершение преступления.