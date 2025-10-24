Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца отправил под стражу блогера Диану Чистякову по делу о покушении на теракт после попытки поджога участка полиции в Купчино. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы городских судов.

По версии следствия, вечером 22 октября Чистякова бросила не менее трех стеклянных бутылок с зажигательной смесью на территорию полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на Загребском бульваре.

Две бутылки не воспламенились, а третья загорелась на асфальте около служебного автомобиля. Следователи полагают, что целью Чистяковой была дестабилизация работы органов власти и «воздействие на принятие ими решений», а также «устрашение местных жителей». Поджог создавал опасность гибели людей и причинения большого ущерба имуществу.

Девушку задержали 23 октября, в тот же день ей предъявили обвинение в попытке теракта (ч.3 ст.30, ч.1 ст.205 УК). Чистякова полностью признала вину.

Адвокаты блогера просили отправить блогера под домашний арест, заявив, что ее ввели в заблуждение мошенники. Защита отметила, что Чистякова нуждается в приеме препаратов и проведении судебно-психиатрической экспертизы.

По данным «Ротонды», которая ссылается на Следственный комитет, мошенники под видом сотрудников банка убедили Чистякову взять кредит почти на 3 млн рублей и перевести на «безопасный счет» 500 тыс. рублей. Затем злоумышленники дали ей задание поджечь полицейский участок в Купчино, где стоят автозаки. Baza писала, что девушка стала жертвой «мошенников с Украины».

Диана Чистякова называет себя «аутичным психологом» и криминологом. По данным СМИ, она училась на кафедре уголовного права в РГПУ им. Герцена и была волонтером благотворительного фонда поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».

В своих социальных сетях Чистякова рассказывает о жизни с расстройствами аутического спектра, записывает видеоролики в жанре тру-крайм, разбирает психологию преступников и их жертв. Несколько видео блогера посвящены тому, как попасться на уловки мошенников в интернете.