Продвигаемый Вашингтоном план урегулирования конфликта на Украине появился в ходе нескольких недель «закулисных переговоров» между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и его российским коллегой Кириллом Дмитриевым, утверждает Bloomberg. По его данным, в этом обсуждении не участвовали ни Украина, ни ее союзники, ни даже некоторые ключевые американские чиновники.

Знакомые с ходом переговоров источники заявили агентству, что Уиткофф и Дмитриев разработали план на октябрьской встрече в Майами, где также присутствовал Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа, ранее работавший с Уиткоффом над подготовкой мирного соглашения между Израилем и сектором Газа.

По словам собеседников Bloomberg, госсекретаря США Марко Рубио ввели в курс дела «лишь поздно вечером», да и сам Трамп узнал о плане «в последнюю минуту» — но одобрил его сразу же, как только получил эту информацию.

«Для Трампа важно заключить сделку, а не то, что написано мелким шрифтом. Но для украинцев дьявол кроется в деталях», — пишет агентство.

Оно утверждает, что текст плана содержит «признаки прямого перевода с русского, с непривычно сформулированными предложениями», и это якобы свидетельствует о непосредственном участии России в подготовке «значительных частей» документа.

В качестве подтверждения агентство ссылается на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который написал в соцсети Х: «Прежде чем начать работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан».

По данным Bloomberg, европейские лидеры полагали, что Рубио сместил Уиткоффа с поста ключевого представителя США по урегулированию конфликта на Украине, однако это оказалось ошибкой. Более того, им пришлось неожиданно столкнуться с новым игроком — американским министром армии Дэном Дрисколлом, которому «поручено продвигать этот план».

«До прошлой недели его публичные заявления о России и Украине в основном основывались на призывах к технологической реформе в американских вооружённых силах, основанной на опыте применения беспилотников обеими странами на поле боя», — напоминает Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что такие задачи обычно поручают высокопоставленным дипломатам — таким, как Рубио. Однако в данном случае миссию доверили Дрисколлу, который является приближенным вице-президента США Джея Ди Вэнса и его давним другом еще со времен учебы в Йельской школе права. Они с госсекретарем придерживаются разных взглядов на урегулирование конфликта на Украине.

«Дрисколл постоянно поддерживал связь с Уиткоффом и Вэнсом, став новым связующим звеном с европейскими чиновниками», — говорится в статье.

По словам источников агентства, в переговорах также активно участвует Энди Бейкер — заместитель советника Вэнса по национальной безопасности.

Когда с подачи нескольких сенаторов в СМИ появилась информация о том, что план урегулирования конфликта был подготовлен Россией и передан США, Рубио выступил с опровержением. Однако в своих утверждениях о том, что документ разрабатывали в Вашингтоне, он очень осторожно подбирал формулировки — в частности, заявил, что проект «основан на информации с российской стороны, а также на прежней и текущей информации с Украины».

Сначала Трамп спокойно реагировал на критику и сопротивление. Накануне он заявил NBC, что содержащиеся в плане предложения «не окончательные», тем самым намекнув на наличие пространства для маневра. Однако уже сегодня, 23 ноября, он обвинил украинские власти в том, что они «не выразили никакой благодарности» за миротворческие усилия США.