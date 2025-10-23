Члены отделения «Единой России» Кинельского района Самарской области обратились в партийную комиссию по этике с жалобой на губернатора Вячеслава Федорищева, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника. Это произошло после того, как губернатор нецензурно обругал и пообещал уволить главу муниципалитета Юрия Жидкова.

Среди подписавших жалобу на Федорищева есть и районные депутаты, отмечается в статье.

Один из источников рассказал газете, что местные единороссы были «шокированы ситуацией», когда увидели ролик, где Федорищев хлопает Жидкова по спине и говорит: «Уволен, на***».

Речь идет о вызвавшем общественный резонанс видео, которое появилось в соцсетях 14 октября после визита самарского губернатора в Кинельский район. Тогда Федорищев объяснил свое поведение тем, что его возмутила ситуация с закладным камнем под памятник участникам Великой Отечественной войны, на котором была разбитая мемориальная табличка, и отношение Жидкова к этому, а также неудовлетворительное состояние объектов в муниципалитете. Последний после инцидента был госпитализирован, а после назвал произошедшее недоразумением. Позднее Федорищев извинился за грубость своих слов.

По словам собеседника «Ведомостей», бывший глава района «не очень-то и рвался на эту должность», но его уговорили. Также он упомянул о проблемах с сердцем у Жидкова.

«С уважаемым нами человеком не совсем корректно поступили», — рассказал источник «Ведомостей».

Газета пишет, что Жидков с 15 октября до сих пор находится на больничном, заявление об увольнении он еще не написал, обещая это сделать «после выздоровления». Срок его полномочий истекает 29 октября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя 15 октября инцидент с Жидковым, сообщил, что назначение и увольнение глав районов относятся к полномочиям губернаторов и глав регионов. «А что касается этической стороны, то здесь я не хотел бы давать какие-то комментарии», — добавил представитель Кремля.

Юрист Олег Захаров ранее пояснял «Ведомостям», что губернатор не вправе самостоятельно уволить главу района. Сначала, по его словам, Федорищев должен оформить обращение по этому поводу и внести его в местную легислатуру вместе с проектом соответствующего решения. Закон требует уведомить главу муниципального образования об этом не позднее следующего дня после внесения обращения в представительный орган. Затем местные депутаты должны рассмотреть это обращение.