Санкции США против Московской биржи практически не отразятся на россиянах, заявил в разговоре с «Инфо.24» экономист и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он считает, что паника неизбежно будет возникать у людей в ситуациях турбулентности, но нужно уметь «брать гроссмейстерскую паузу и смотреть за ситуацией».

По словам экономиста, пока непонятно, как из ситуации будет выходить Центральный банк и Московская биржа, так как организациям придется «собирать всю отчетность по крупнейшим банкам и внебиржевым площадкам и определять курс по итогам дня».

«Эта ситуация неприятна тем, что будет очень большая волатильность курса. Но это не значит, что сейчас Центральный банк соберет срочно дирекцию и, чтобы не брали потребительские кредиты и не скупали, поднимет ключевую ставку до 20 процентов», — считает экономист.

Он также обратил внимание на возможные проблемы с импортом, который «и так падает, а может упасть еще больше», если доллар будет трудно купить. «К сожалению, без импорта нам будет сложновато. Это, во-первых, и технологический импорт, которым пользуются предприятия в качестве оборудования. Во-вторых, это потребительский импорт», — сказал Остапкович.

Он добавил, что сейчас в корзине потребления продовольственных товаров «примерно 25 процентов импортной продукции и процентов 40 — импорт непродовольственный».

12 июня Мосбиржа и Национальный клиринговый центр попали под санкции США. Попадание в санкционный список означает изоляцию компании от мировой долларовой системы. Сразу после этого Мосбиржа объявила о приостановке торгов долларом и евро с 13 июня.

Теперь сделки с этими валютами будут проходить на внебиржевом рынке, сообщил Банк России. На этом фоне обменный курс в нескольких российских банках взлетел до 120, а в одном — даже 200 рублей за доллар.