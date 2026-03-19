Верховный суд России оставил в силе приговор бывшему высокопоставленному чиновнику из Ханты-Мансийского автономного округа Юрию Чекину, осужденному за организацию тройного убийства, жертвой которого стал окружной прокурор. Как сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда, кассационная жалоба осужденного и его защиты была отклонена, а доводы признаны несостоятельными.

Чекин, который более 20 лет находился в международном розыске и жил по поддельным документам в Ханты-Мансийске, участвовал в заседании по видеосвязи из колонии «Полярная Сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Его выступление вместо обещанных 20 минут продлилось более двух часов, из-за чего суду пришлось объявить технический перерыв.

В своей речи Чекин настаивал на полной фальсификации дела, заявлял о нарушениях в отборе присяжных и проведении экспертиз, а также утверждал, что за его преследованием стоят иностранные агенты и бывшие сотрудники прокуратуры.

Коллегия Верховного суда, изучив материалы, не нашла оснований для удовлетворения жалобы. Таким образом, приговор, вынесенный судом присяжных в июле 2024 года, вступил в законную силу.

Ранее коллегия присяжных единодушно признала Чекина виновным в подстрекательстве к убийству прокурора ХМАО Юрия Бедерина в 2000 году, а также в причастности к расправам над двумя местными коммерсантами. Мотивом преступлений, по данным следствия, стали месть и личные конфликты.

Суд назначил Чекину наказание в виде пожизненного лишения свободы и обязал выплатить 10 миллионов рублей компенсации родственникам погибших.

Примечательно, что Чекин был задержан лишь в 2021 году благодаря сыну, который сообщил о его местонахождении правоохранителям. В своей речи в Верховном суде осужденный утверждал, что обнаруженное при задержании оружие было подброшено ему сыном по указанию силовиков.

Исполнители расправ были осуждены еще в 2002 году и к настоящему моменту полностью отбыли сроки.