Бывшего депутата Госдумы Николая Герасименко разыскивают в Москве с вечера 24 декабря, когда он не вернулся после прогулки с собакой. Об этом сообщил добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» на своей странице в VK.

Волонтеры уточнили, что накануне вечером экс-депутат вышел из своей московской квартиры, чтобы выгулять питомца — акита-ину по кличке Кей. Домой после этой прогулки он так и не вернулся, из-за чего близкие подняли тревогу. Собака пропала вместе с хозяином.

Николай Герасименко являлся депутатом Государственной думы в шести созывах, с 1995 по 2021 годы, он выступил автором резонансного законопроекта «Об ограничении курения табака», был членом Российской академии наук и Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». В целом за время своей законотворческой деятельности депутат стал соавтором 124 инициатив и поправок к федеральным законам.

Летом 2019 года Герасименко за рулем Lexus попал в ДТП на Ленинском проспекте, сбив 32-летнего мотоциклиста. Пострадавший получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. СМИ утверждали, что депутат покинул место происшествия после того, как туда приехал отец молодого человека.

Сам Герасименко впоследствии заявил, что это мотоциклист врезался в его автомобиль. По его словам, в результате аварии никто не получил серьезных ранений. Слухи о своем отъезде с места происшествия депутат назвал «враньем»: он уверял, что «дождался скорой помощи».

Для привлечения Герасименко к ответственности за ДТП Госдума осенью 2021 года сняла с него депутатскую неприкосновенность. В ноябре Гагаринский райсуд Москвы лишил его водительских прав на полтора года. Самого депутата на заседании не было: его защита представила справку о том, что у него гипертонический криз.