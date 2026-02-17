Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, который находится под следствием по обвинению в коррупции, поставлен в СИЗО на специальный учет как лицо, склонное к суициду и членовредительству. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Ленинском районном суде Курска, где рассматривался вопрос о продлении ему меры пресечения, передает ТАСС.

Как сообщил прокурор, зачитывая характеристику из следственного изолятора, Смирнов был поставлен на соответствующий учет 2 октября 2025 года. Гособвинитель также отметил, что в целом экс-чиновник характеризуется отрицательно и не реагирует на проводимые с ним воспитательные мероприятия. Сам Смирнов, участвовавший в заседании по видеосвязи, выразил несогласие с такой оценкой и отверг предположения о склонности к суициду или причинению себе вреда.

По итогам рассмотрения суд принял решение продлить срок содержания Смирнова под стражей до 5 мая, отклонив ходатайство защиты о переводе обвиняемого под домашний арест. Адвокат бывшего главы региона аргументировал просьбу тем, что его подзащитному поступают угрозы от неустановленных лиц.

Суть обвинений

Алексей Смирнов занимал пост губернатора Курской области с сентября 2024 по май 2025 года. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, в период с июня 2022 по апрель 2023 года Смирнов совместно с бывшим заместителем губернатора Алексеем Дедовым и при посредничестве местного жителя Дмитрия Шубина получили от представителей коммерческих структур взятки на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.

Как установило следствие, деньги передавались за общее покровительство, а также за содействие в заключении муниципальных контрактов и договоров подряда. В частности, речь идет о работах по капитальному ремонту и строительству, включая возведение фортификационных сооружений на территории Курской области.

По версии обвинения, чиновники допускали к выполнению подрядов только те компании, которые выплачивали «откаты» в размере до 15% от суммы договора. Например, с компаниями ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2000» был заключен контракт на строительство укреплений стоимостью более 192 миллионов рублей.

Всего по делу проходят 11 обвиняемых. Сам Смирнов активно сотрудничает со следствием: он заключил досудебное соглашение, дал признательные показания и сообщил о получении взяток на сумму около 30 миллионов рублей. Уголовные дела в отношении него и его бывшего заместителя Алексея Дедова уже переданы в суд.