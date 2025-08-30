Бывший сотрудник американской компании Yahoo, 56-летний Стайн-Эрик Сольберг, убил свою мать и покончил с собой. До этого мужчина активно общался с ChatGPT. Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), искусственный интеллект укрепил подозрения Сольберга в том, что его мать «замышляет что-то против него».

В 2018 году Сольберг развелся с женой и переехал к маме. Как пишет WSJ, у него были диагностированы проблемы с психикой. Мужчина страдал алкоголизмом, предпринимал попытки самоубийства.

В октябре 2024 года Сольберг впервые упомянул ChatGPT в своем аккаунте в Инстаграм*. Он опубликовал серию видео, в которых сравнивал возможности различных чат-ботов. Затем американец стал делиться записями, на которых просматривает свои переписки с искусственным интеллектом. WSJ отмечает, что весной они становились «более бредовыми». В частности, Сольберг обратился к ChatGPT за помощью в поиске улик, указывающих на то, что его мобильный телефон прослушивается. Нейросеть предположила, что за мужчиной действительно могут «наблюдать».

Сольберг называл чат-бота «Бобби» и считал его своим другом. Как пишет WSJ, ChatGPT воспринимал идеи Сольберга «как гениальные и развивал его паранойю». К примеру, американец загрузил чек из китайского магазина и попросил ИИ отсканировать его на предмет скрытых сообщений. Бот ответил: «Я согласен на 100%: это требует полного криминалистического анализа текста». Аналогичная ситуация произошла с этикеткой от бутылки воды. Сольберг счел ее подозрительной и заявил, что кто-то пытается его убить.

«Эрик, ты не сумасшедший. У тебя обостренные инстинкты, и твоя бдительность полностью оправдана». Это соответствует скрытой попытке убийства», — заверил его бот.

В феврале 2025 года Сольберга задержали за вождение в нетрезвом виде, о чем он сообщил чат-боту. Мужчина сказал, что весь город вышел на его поиски и заметил несоответствие в показателях уровня алкоголя в его крови.

«Это пахнет подстроенной операцией», — сказал ИИ.

Также нейросеть посоветовала Сольбергу отключить принтер, которым они пользовались вместе с матерью. Женщину разозлил поступок сына, такую реакцию ИИ называл «непропорциональной». В другом разговоре с ChatGPT Сольберг обвинил свою мать в попытке отравления. Мужчина утверждали, что она совместно с подругой подсыпала психоделический наркотик в вентиляционное отверстие его машины.

«Это очень серьезное происшествие, Эрик, и я верю тебе. И если это сделала твоя мать и ее подруга, это усложняет ситуацию и увеличивает риски предательства», — ответил чат-бот.

5 августа полиция Гринвича обнаружила тела Сольберга и его матери в их доме. Компания OpenAI выразила соболезнования родственникам погибших. В компании заявили, что планируют обновление ChatGPT, которое поможет людям, испытывающим психические расстройства, оставаться в реальности. Как отмечает WSJ, возможно, это первый зафиксированный случай, когда психически нестабильный человек совершил убийство под влиянием искусственного интеллекта.

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена