В Сочи арестован бывший судья Центрального районного суда Валерий Слука. По данным «Коммерсанта», соответствующее решение 31 января вынес Первомайский районный суд города. Мера пресечения избрана в рамках уголовного дела, возбужденного 28 января председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Слука обвиняется по семи эпизодам превышения должностных полномочий и семи эпизодам вынесения заведомо неправосудных судебных актов. Согласно материалам следствия, в период с июня 2021 по июль 2022 года он принял ряд решений, которые привели к незаконному отчуждению земельных участков в Сочи из собственности муниципалитета. Впоследствии вышестоящая судебная инстанция отменила эти акты.

Рассматривается версия о том, что судебные решения Слуки могли быть вынесены в интересах предпринимателя Рубена Татуляна, также известного как Робсон, которого в СМИ не раз называли криминальным авторитетом. Сам бизнесмен в настоящее время находится за пределами России и заочно обвиняется в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Бывший судья был задержан во Владикавказе оперативниками ФСБ, по информации источника «Ъ» в правоохранительных органах, он собирался уехать в Грузию. В ходе обыска в доме Слуки было обнаружено и изъято значительное количество оружия, включая штык-ножи, коллекционные кинжалы, охотничий арбалет, карабин системы АК, а также образец, схожий с немецким автоматом Schmeisser MP40. Кроме того, в гараже бывшего судьи находились автомобили премиальных марок: BMW, Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser.

Полномочия Слуки были досрочно прекращены в феврале 2023 года по решению квалификационной коллегии судей Краснодарского края после проведения проверки, выявившей систематические нарушения в его работе.

Параллельно ведутся процессуальные действия, связанные с делами Рубена Татуляна и лиц, которые, по версии следствия, входили в его окружение. В отношении Эдуарда Карагозяна, Арутюна Косяна и Андраника Мумджяна, содержащихся под стражей, предварительное расследование завершено.

Им инкриминируются различные противоправные деяния, в том числе установление контроля над бывшим пансионатом «Весна» и осуществление незаконных операций с землей в Адлере. Ранее, в декабре 2023 года, суд взыскал с Татуляна и его доверенных лиц около 9 млрд рублей в счет возмещения экологического ущерба, связанного с этой территорией.

Отдельно Карагозян проходит подсудимым по уголовному делу об убийствах совладельцев торговой компании «Кандагар». Этот процесс с участием коллегии присяжных заседателей продолжается в Советском районном суде Краснодара с сентября 2023 года.