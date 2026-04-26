Эксперты проекта «Родная Школа» провели исследование покупательной способности заработных плат российских учителей. Уровень оплаты труда оценивали в зависимости от того, сколько килограммов хлеба и литров бензина можно купить на одну зарплату. Подробности — в инфографике RTVI.

Метод оценки покупательной способности авторы исследования назвали «индексом Нигматулина», который показывает, сколько продуктовых наборов, в которые входят один килограмм хлеба и один литр бензина, можно купить на одну учительскую ставку.

Авторы исследования использовали данные Росстата об уровне цен на хлеб (за килограмм) и бензин (за литр), а также результаты собственного опроса о зарплатах учителей на одну ставку. Из этих показателей они рассчитали покупательную способность учительских зарплат в разных регионах России — то есть сколько наборов из хлеба и бензина можно купить на учительскую ставку. Цену хлеба и бензина учитывают в расчетах в равных долях.

«Чем индекс Нигматулина больше — тем покупательная способность зарплаты учителя выше. И, следовательно, выше уровень жизни», — объясняют авторы исследования.

Самая высокая покупательная способность в России оказалась у зарплаты московских учителей. Согласно результатам опроса «Родной школы», в среднем за одну ставку в столице учителя получают 63,6 тыс. руб. На эти деньги, по расчетам экспертов, можно купить 476,8 кг хлеба или 935,4 литра бензина. Индекс Нигматулина — среднее количество килограммов хлеба и литров бензина — для Москвы составил 315,8.

Второе место в рейтинге покупательной способности занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где индекс составил 296,1. На третьем месте — Татарстан с индексом 271,9. В пятерку лидеров вошли ХМАО (267,1) и Санкт-Петербург (253,1).

Ниже всего покупательная способность ставки учителя оказалась в Ставропольском крае. Там на ставку в 17,7 тыс. руб. можно купить всего 177 кг хлеба или 69,4 литра бензина. Индекс Нигматулина здесь составил 104,5.

На втором месте с конца оказалась Омская область. Здесь при зарплате в 18,2 тыс. руб. индекс Нигматулина составил 122,6. Третьим с конца в рейтинге покупательной способности учительской ставки стал Крым с показателем индекса в 123,6. В пятерку антирейтинга также вошли Вологодская область (123,6) и Алтайский край (137,8).

Покупательная способность учительской ставки в Москве, возглавившей рейтинг, в три раза выше покупательной способности учительской ставки в самом бедном с этой точки зрения Ставропольском крае.

Эксперты «Родной школы» также рассчитали покупательную способность средних, по данным Росстата, зарплат по региону, чтобы понять, как с ними соотносятся учительские ставки. Индекс составляли по тому же принципу — сколько наборов из хлеба и бензина можно купить на среднюю зарплату по региону.

Лидеры рейтинга повторяются: на первом месте Москва (индекс Нигматулина — 554,3), на втором — ЯНАО (497,4), на третьем — ХМАО (487,9). Замыкают пятерку лидеров Санкт-Петербург (442,6) и Татарстан (442,5). Самая низкая покупательская способность оказалась у средних зарплат Крыма (233,7), Алтайского края (259,1), Ставропольского края (262,8), Краснодарского края (283,4) и Вологодской области (300,1).

Самый большой разрыв в покупательной способности учительской ставки и средней зарплаты оказался в Омской области. Там на среднюю зарплату можно купить в 2,7 раза больше наборов из хлеба и бензина, чем на учительскую ставку. В пятерку регионов с самым большим разрывом в покупательной способности учительской ставки и средней зарплаты — Ставропольский край (в 2,5 раза), Челябинская, Вологодская и Самарская области (в 2,4 раза)

Почти в половине регионов, участвовавших в исследовании, покупательная способность ставки учителя была вдвое ниже покупательной способности средней зарплаты.