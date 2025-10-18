Сотрудник Госфильмофонда, участник «Битвы экстрасенсов» Леонид Коновалов, был приглашен для выступления в детском центре «Орленок» (Туапсе) и рассказывал школьникам и педагогам, почему пилотируемые полеты американцев на Луну — мистификация, а ракеты Илона Маска никогда не полетят на Луну, поскольку тоже являются бутафорскими. Лекции перед школьниками, увлеченными киноискусством, прошли еще в сентябре, обратил внимание RTVI и поговорил об этом с президентом форума.

В сентябре во Всероссийском детском центре «Орлёнок» прошел фестиваль-форум «Бумеранг», на который из разных регионов страны съехались школьники, чтобы три недели заниматься кинотворчеством. Одним из приглашенных лекторов был ведущий технолог Госфильмофонда России Леонид Коновалов, который на встрече со школьниками рассказал участникам программы об особенностях профессии реставратора кинолент.

Помимо этого, на «уникальной встрече» Коновалов поднял и другую кинематографическую тему. Рекламируя свою книгу «Когда США признаются, что не были на Луне?», Коновалов рассказал детям, что американские пилотируемые миссии к Луне были мистификацией, которую снимали в павильоне. Как рассказал сам Коновалов в своем блоге, организаторы мероприятия посчитали, что рассказ об американцах, которые не были на Луне, но через все СМИ «распространяют фальшивую информацию», очень важен для патриотического воспитания молодёжи

Кроме этого, Коновалов рассказал о том, почему ракета Илона Маска Starship никогда не полетит на Луну, назвав ее «такой же бутафорской, как и «Сатурн-5» с кораблём «Аполлон».

Официально ни СССР, ни Российская федерация никогда не выражали сомнения в реальности американских пилотируемых полетов на Луну. Информация об этих миссиях есть в современном учебнике истории для 11 класса, в сообщениях Роскосмоса, в архивных документах Академии наук.

Президент форума, кинорежиссёр, Владимир Грамматиков в разговоре с RTVI подтвердил выступление Коновалова перед детьми, сказав, что теория лунного заговора — его «козырная карта». «Это его личное мнение, он говорит только от себя, не консолидируется с Академией наук, доказывает свои субъективные доказательства и никак не противоречит нашей стратегической политике. Кто-то разделяет это, кто — нет, — пояснил Грамматиков. По его мнению, выступление Коновалова вряд ли повлияло на отношение детей к вопросу о высадке американцев на Луну. «Они максимум могут цитировать конкретного автора, они же не будут говорить о том, что Российская академия наук так считает», — отметил режиссер, признавшись, что сам «имеет право на сомнение» в этом вопросе, а кого приглашать на форум, решает совет форума. — У нас 220 детей из 62 регионов. И вы опасаетесь, что они разнесут этот слух о том, что американцы не были на Луне?».

«Все участники встречи были вовлечены в диалог. Их интересовало не столько «были или не были», а именно «как это могло быть снято?». Это был увлекательный разговор о спецэффектах, истории кино и важности критического мышления»,— говорится о реакции детей на странице форума в сети «ВКонтакте».

Учредители форума — правительство Российской Федерации и Министерство просвещения.

RTVI отправил запрос в Госфильмофонд о том, выступал ли спикер Коновалов на форуме от лица организации, и соответствует ли его позиция по американским миссиям на Луну официальной позиции Госфильмофонда, в организации обещали прояснить ситуацию. Так же RTVI отправил запрос в Министерство просвещения.

Помимо работы в Госфильмофонде Леонид Коновалов открыл в себе экстрасенсорные способности, на протяжении нескольких лет участвовал в «Битве экстрасенсов», передачах «Экстрасенсы. Битва сильнейших» и «Экстрасенсы ведут расследование».