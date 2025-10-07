Правительства стран Европейского союза в рамках нового пакета санкций договорились ввести ограничения на передвижение российских дипломатов в пределах государств объединения.

Как пишет Financial Times, эта мера является ответом на попытки саботажа, которые, по данным разведок, якобы координируют сотрудники российских спецслужб, действующие под дипломатическим прикрытием.

Разведслужбы утверждают, что российские шпионы, выдающие себя за дипломатов, часто курируют агентов или контролируют операции за пределами страны своего пребывания, чтобы уйти от контроля контрразведки.

«Они аккредитованы в одном месте, но работают в другом», — приводит издание слова неназванного европейского дипломата.

Как сообщают источники издания, согласованные правила обяжут российских дипломатов, аккредитованных в столицах ЕС, уведомлять правительства других стран-членов о своих планах поездок перед пересечением границы государства, в котором они работают.

Чтобы решение вступило в силу, потребуется единогласная поддержка стран Евросоюза. По данным Financial Times Венгрия, выступавшая против ограничений для дипломатов, сняла вето.

Однако принятие пакета может затормозить спор, вызванный предложением Австрии. Вена настаивает на снятии санкций с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать убытки, нанесенные банку Raiffeisen. Представители как минимум дюжины других стран заявили, что не поддержат пакет, если в него будет включено это требование.

Чехия активно продвигает проект ограничений для дипломатов с мая 2024 года. Из страны уже высланы несколько российских дипломатов, подозреваемых в помощи разведчикам, однако сотни из них по-прежнему аккредитованы в соседней Австрии, откуда могут легально попасть в Чехию.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что ограничения необходимы для восстановления принципа взаимности.