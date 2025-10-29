На Урале мужчина, обвиняемый в расчленении своей знакомой и убийстве ее шестилетнего ребенка, подписал контракт и отправился в зону военной операции на Украине, сообщило агентство «ЕАН» со ссылкой на суд. Об этом также написал портал E1.RU, ссылаясь на дядю убитой. В пресс-службе региональных судов сообщили «Уральскому меридиану», что не располагают такой информации, а в областном СК от комментариев воздержались.

Женская голова в снегу

Речь идет о жителе города Серова Свердловской области 1976 года рождения, которого в апреле задержали по обвинению в двойном убийстве, в том числе малолетнего. По версии следствия, в ноябре 2024 года к нему приехала погостить знакомая из Нижнего Тагила со своим шестилетним сыном. В какой-то момент возник конфликт, и хозяин убил обоих, после чего попытался скрыть следы преступления. «Вину фигурант признал частично», — сообщал СК.

В свердловской полиции тогда уточнили, что ранее была найдена голова человека, которая, как установила молекулярно-генетическая экспертиза, принадлежала тагильчанке 1982 года рождения, которая находилась в розыске как без вести пропавшая.

Как выяснили СМИ, обвинения в убийстве и расчленении предъявили Александру Гооку. «О личности подозреваемого можно сказать, что судимостей он не имеет, зато получил два высших образования. Задержали гражданина на территории Серова. Он, похоже, и не думал никуда скрываться, вероятно, уверовав в собственную неуязвимость», — говорится в сообщении полиции.

Как писала «КП—Екатеринбург», мужчина раскидал останки убитой по мусорным бакам в Серове. Спустя пять месяцев, 8 апреля 2025 года, местные жители обнаружили женскую голову в снегу под стройматериалами рядом с СНТ «Ягодка».

По предъявленному обвинению (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК) мужчине могло грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако, как пишет «ЕАН», он ушел на СВО и тем самым избежал суда.

«Продления меры пресечения не будет, Гоок подписал контракт с Министерством обороны», — цитирует агентство представителя суда, не указывая, какого.

По информации телеграм-канал SHOT, Гоок в сентябре заключил контракт сроком на один год — до 11 сентября 2026 года. Сейчас он проходит подготовку перед отправкой в зону боевых действий, утверждается в посте.

«Наказания не понес, еще и придет героем»

В Ленинском районном суде Екатеринбурга, где Гооку в последний раз продлили содержание под стражей до 16 октября, не подтвердили информацию о его отправке на СВО, сообщает серовский портал «Глобус». На вопрос редакции в суде ответили, что у них нет таких данных, поскольку уголовное дело в отношении мужчины к ним не поступало, в отличие от ходатайств о мере пресечения на время следствия.

В свою очередь «Уральский меридиан» обратился в пресс-службу судов Свердловской области, где также заявили, что не имеют сведений об уходе Гоока на СВО. В то же время там уточнили, что следствие в октябре не просило суд продлить обвиняемому меру пресечения.

В региональном управлении Следственного комитета «не подтверждают и не опровергают эту информацию», сообщило агентство, добавив, что в ведомстве «воздерживаются от комментариев».

E1.RU тоже сообщает, что следствие отказывается от комментариев. В свою очередь дядя убитой рассказал порталу, что Гоок отправился в зону военной операции. По словам собеседника издания, это стало шоком для него.

«Я понимаю, если бы его осудили и он через две трети срока пошел бы куда-то воевать. Но тут-то он даже не ответил за свое преступное деяние. <…> Убегать от ответственности за двойное убийство, в том числе малолетнего, — это вообще несправедливо. Наказания-то он не понес, еще и придет героем», — сказал он.

Как отмечает E1.RU, тела женщины и ее сына до сих пор не обнаружены. Одна из журналисток, которые писали про это дело, рассказывала на шоу НТВ «За гранью», что убийца почти весь зимний сезон хранил голову своей жертвы в кастрюле на балконе, а затем подкинул ее к дачному товариществу.

В апреле агентство URA.RU сообщило, что муж убитой тагильчанки объявил в соцсетях об уходе на СВО. «Моя жизнь закончена. Сегодня иду подписывать контракт», — говорится в его посте от 22 апреля.