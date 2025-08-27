В России наблюдается отток людей из спорта, родители стали меньше отдавать детей в спортивные школы из-за того, что страну отстранили от международных соревнований. Об этом фигурист и тренер Александр Жулин рассказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

Жулин сказал, что хороших атлетов в последнее время найти очень тяжело.

«И с каждым годом это будет всё тяжелее и тяжелее. Если сегодня [президент России Владимир] Путин не договорится с [президентом США Дональдом] Трампом, то отток спортсменов будет еще сильнее. Уже очень много людей не идет в фигурное катание, потому что нет чемпионатов Европы и мира», — заявил тренер.

Он отметил, что внутренние соревнования и, в частности, Кубок Первого канала по фигурному катанию — «это действительно круто».

«Я реально благодарен федерации, они очень много делают. И страна нас поддерживает, и в финансовом отношении — практически нам ничего не снизили. Мы уже не выезжаем с 2022 года — держат потолок зарплат, держат нас всех замотивированными», — рассказал Жулин.

Однако недобор людей есть, и это может стать большой проблемой, предупредил тренер.

«Если продолжится еще надолго наша специальная военная операция — которой я желаю, конечно, дойти до конца, и чтобы мы победили, безусловно — но, будучи родителем, я понимаю других родителей, которые думают: «А зачем я буду отдавать своего ребенка в спорт? Все равно там никаких перспектив: нет ни Европы, ни мира, ни Олимпийских игр»», — рассуждает Жулин.

«Потери огромные. Уже в этом году недобор по школам был, по-моему, 200 тысяч. Это очень много. И просто будет скоро не из кого выбирать», — добавил он.