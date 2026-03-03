Временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов был вызван в Министерство иностранных дел балтийской республики, где ему вручили ноту протеста. Как сообщается на сайте эстонского внешнеполитического ведомства, поводом для дипломатического демарша стало предполагаемое нарушение российским ледоколом правил захода в национальные территориальные воды.

По версии Таллина, инцидент произошел 28 февраля в акватории Финского залива вблизи острова Вайндлоо. Эстонская сторона утверждает, что российский ледокол «Мурманск» вошел в ее территориальные воды без соответствующего запроса и разрешения. Как заявили в МИД Эстонии, целью захода было оказание помощи танкеру Olympic Friendship, который оказался заблокирован в тяжелых льдах.

В ведомстве подчеркивают, что ни министерство иностранных дел, ни Военно-морские силы Эстонии не получали предварительных уведомлений о планируемых действиях российского судна. Более того, по информации Таллина, «Мурманск» якобы не вышел на связь с эстонскими военными моряками по радио.

В самой республике подсчитали, что ледокол находился в эстонских водах на протяжении четырех минут.

Линейный дизельный ледокол «Мурманск» проекта 21900М был спущен на воду в 2015 году на финской верфи Arctech Helsinki Shipyard. Это сравнительно небольшое двухпалубное судно с вертолетной площадкой способно проламывать льды толщиной до 1,5 метра.

Ситуация развивалась на фоне сложной ледовой обстановки: к концу февраля льдом было покрыто 85% акватории Финского залива, а толщина ледового покрова местами достигала 45 сантиметров.

26 февраля агентство транспортной инфраструктуры Финляндии уже сообщало, что российские ледоколы задействованы в операции по вызволению грузовых судов, застрявших во льдах Финского залива. Уточнялось, что помощь оказывается кораблям, следующим в российские порты и выходящим из них.

Ранее Эстония анонсировала планы по расширению своей прилежащей зоны в Балтийском море и Финском заливе. Таллин предлагал увеличить ее с 12 до 24 миль, однако международное право накладывает определенные ограничения.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, ширина прилежащей зоны не может превышать 12 морских миль, отсчитываемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря. В условиях Финского залива ее расширение дополнительно ограничено необходимостью соблюдения срединной линии, разделяющей водное пространство между государствами.