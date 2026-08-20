Президент США Дональд Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции против Ирана. Трамп предупредил, что отныне все, кто будет вести дела с Ираном, сами ощутят на себе экономические последствия, будь то контрабанда нефти, обмен денег или прием самолетов.

«Никто не дал Исламской Республике Иран больших возможностей для заключения сделки, чем я, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, отметив, что Иран не смог добиться ее заключения. — Сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо начатой в отношении какой-либо страны. Это будет экономическая война и изоляция на беспрецедентном уровне. Их флота нет, их воздушные силы разрушены, их военные заводы в руинах, их деньги обесценились, их страна висит на волоске».

Трамп объявил, что отныне любая страна, позволившая своим финансовым организациям, бизнесу, аэропортам или правительственным органам оказывать любую помощь Ирану, сама столкнется с ужасными экономическими последствиями.

К запрету на взаимодействие также относятся контрабанда нефти, своп-линии, переводы денег, обменные пункты, судовые реестры и подставные компании.

«Эти маньяки загнаны в угол, и эти исторические меры должны подорвать их и их способности замышлять террор в мире. Иран никогда не будет иметь ядерное оружие», — заключил Трамп.

Администрация Трампа не впервые грозит Ирану экономическими санкциями. Кампания давления на Иран, ведущаяся с апреля, нацелена на изоляцию Ирана и блокировку его источников дохода. Ранее США уже ввели масштабные санкции против иранского финансового, судоходного и нефтяного секторов. Также начаты военно-морская блокада портов Ирана и преследование компаний и брокеров, подозреваемых в оказании содействия Ирану в продаже его нефти за границу.

Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность ударов по объектам США в Европе, если Вашингтон вновь пойдет на обострение конфликта в Персидском заливе. «Если США зайдут слишком далеко, Иран будет защищаться любой ценой <…> и нанесет удары в том числе по Европе», — сказал источник Financial Times (FT), близкий к иранскому руководству.

По информации FT, вооруженные силы Ирана оценили возможность ударов по американским объектам в странах Юго-Восточной Европы, в частности в Болгарии.

Как подчеркнул другой источник издания, атака на американскую базу в Иордании в июле, в результате которой погибли трое военнослужащих США, «была посланием Европе».