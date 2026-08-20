Австралия и Япония успешно завершили первые полевые испытания совместно разработанной высокоэнергетической лазерной системы под названием Boobook на полигонах в Южной Австралии, сообщило Министерство обороны Австралии.

Испытания прошли на территории Cultana Training Area и на объекте Edinburgh, принадлежащем австралийской Группе оборонных наук и технологий (DSTG). Систему разрабатывают DSTG совместно с Mitsubishi Electric Australia и ее материнской компанией Mitsubishi Electric Corporation — это первый совместный оборонный проект Австралии и Японии.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз пояснил, что лазерную установку можно будет размещать на наземной боевой технике и на прибрежных (литоральных) платформах: система должна оптически обнаруживать приближающиеся угрозы, повышая защищенность и ситуационную осведомленность войск. Таким образом, речь идет прежде всего о лазере обнаружения и целеуказания, при этом точные боевые возможности и мощность системы военные не раскрывают.

Испытания стали продолжением договоренностей премьер-министров Австралии и Японии Энтони Албанези и Санаэ Такаити, заключенных в мае об углублении сотрудничества в сфере обороны. Параллельно Mitsubishi Electric Australia инвестирует 70 миллионов австралийских долларов в создание производственной площадки в Райдалмире (штат Новый Южный Уэльс) для последующего серийного выпуска системы.

Предыстория разработки Boobook

Boobook опирается более чем на 20 лет исследований DSTG в области лазерных технологий, однако сам проект как таковой ранее публично не анонсировался — о нем впервые официально сообщили в связи с завершением полевых испытаний. При этом австралийское военное ведомство параллельно вело смежные разработки: в 2023 году DSTG заключила соглашение с компанией QinetiQ Australia для объединения технологии когерентного сложения лазерных пучков QinetiQ с высокомощными усилителями DSTG. Этот проект, отдельный от Boobook, привел к демонстрации в 2025 году первого австралийского масштабируемого прототипа мощной лазерной оптической системы.

Схожие разработки ведет и Япония: концерн Mitsubishi Heavy Industries (не путать с участвующей в Boobook Mitsubishi Electric) представлял 10-киловаттный волоконный лазер для борьбы с беспилотниками дальностью действия около 1,2 км, который может устанавливаться на наземную технику и использоваться сухопутными, морскими и воздушными силами самообороны Японии. Однако этот образец относится к отдельной программе и не связан напрямую с Boobook.