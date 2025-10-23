В Москве и области до конца октября практически каждый день будут идти дожди разной степени интенсивности. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. Он добавил, что первые признаки предзимья ожидаются в начале ноября.

«Погода в Москве и регионе в целом будет находиться под влиянием теплой воздушной массы. Среднесуточные значения температуры будут превышать норму климата для этого периода на 2—4 градуса», — рассказал синоптик.

23 октября температура в столичном регионе составит 6—8 градусов тепла, а с 24 по 28 октября она будет колебаться от 6 до 11 градусов, уточнил Ильин. Преобладать при этом будет облачная погода, добавил эксперт.

«Практически каждый день в прогнозах небольшие дожди. Завтра в течение дня будет местами по области идти небольшой дождь, в том числе Москву зацепит. Некоторое усиление дождей ожидается во второй половине субботы и в ночь на воскресенье. Понедельник тоже отметится небольшими дождями, а вот в ночь на вторник он будет усиливаться, затем снова ослабнет», — сообщил синоптик.

По ночам в Москве и области будет достаточно тепло, рассказал Ильин, — от 3 до 8 градусов.

«Только в ночь с четверга на пятницу будет чуть прохладнее: 2-4 градуса в Москве и 1-6 градусов по области. В выходные дни и в начале следующей недели — 3-8 градусов. Вот такие ночные минимумы — тоже достаточно тепло, и это необычно, можно так сказать», — отметил он.

Кроме того, продолжил Ильин, на этой неделе в столичном регионе будет преобладать юго-восточный, южный ветер со скоростью 4-9 м/с, при этом в субботу, 26 октября, он может усилится до 10−15 метров в секунду. В начале следующей недели, скорее всего во вторник и среду, ветер ослабнет, «стихнет практически до штилевого», пояснил собеседник RTVI.

«Атмосферное давление будет понижаться. Сегодня около 750 мм ртутного столба в Москве. Завтра давление понизится до 747, в субботу — до 744, в воскресенье — до 740. Наиболее низкое давление ожидается в начале следующей недели — около 735», — сказал Ильин.

Относительно теплая погода сохранится до середины следующей недели. Так, в среду, 29 октября, температура будет относительно теплой — 5—9 градусов, затем постепенно начнет холодать, отметил Ильин.