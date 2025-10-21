Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев дал специальное интервью RTVI. Он рассказал, изменилось ли отношение к российским боксерам в мире, а также о покупке компании «Рольф» и букмекерском рынке.

Умар Кремлев родился 1 ноября 1982 года в Серпухове. С 2010 года работал менеджером и промоутером боксеров — сотрудничал с российскими чемпионами разных весовых категорий Федором и Дмитрием Чудиновыми, Михаилом Алояном, Роем Джонсом-младшим. С февраля 2017 по январь 2021 года Кремлев занимал должность генерального секретаря Федерации бокса России и входил в ее исполнительный комитет. В ноябре 2018 года его избрали в исполком Международной ассоциации бокса (IBA). 12 декабря 2020 года вступил в должность президента IBA, которую занимает до сих пор.

Изменилось ли что-то в отношении к российскому боксу после 2022 года?

Российский бокс практически не понес [никакие потери] — спортсмены как выступали под своим флагом и гимном, так и выступают. Ни один боксер не покинул российскую юрисдикцию. В России проходят профессиональные турниры [международных ассоциаций бокса] WBA и IBA. Два года назад [в 2024 году] мы проводили турнир в Серпухове за титул чемпиона мира WBA. Тогда же Альберт Батыргазиев с ирландцем [Джоно Кэроллом] боксировал.

В боксе нет никакого ограничения. Бокс — это свобода, дружба, единство. Вот, что демонстрирует бокс. Я очень благодарен боксерам всего мира, что они поддержали идею отсутствия санкций в отношении спортсменов.

Во многих странах правительства «душили» их, но они [боксеры] всегда говорили мне: «Назарович, мы с тобой за независимость и за честность, чтобы спорт всех нас объединял».

Сейчас 204 страны входят в международную ассоциацию IBA, из них только восемь стран, которые вышли из IBA, остальные 196 стран [остаются в ассоциации].

Мы никого не держим, ни за кем не бегаем — мы создаем условия. Хотите — вот они, условия. Если кто может лучше дать, пожалуйста. В боксе не должно быть ограничений.

Об отношениях IBA с другими спортивными ассоциациями

IBA — это единственная международная ассоциация, которая развивает бокс, выращивает [спортсменов] с детства. Есть такие профессиональные лиги, как WBA, WBC, IBF: они предоставляют площадки, где боксеры могут выступать. И, когда мы начали делать свою профессиональную лигу, они так ревностно отнеслись. Я, наоборот, им сказал: «Давайте в наших лигах разыгрывать и ваши титулы, нет запрета».

Причем я даже в уставе убрал запрет на соревнования между любителями и профессионалами. Хочешь тут боксировать — боксируй тут, хочешь там — пожалуйста. Не должно быть [ограничений] — должно быть все свободно.

Во всем мире боксом занимаются больше 100 миллионов [человек]. В этом году мы достигли цифры в миллион человек и в России — это и дети, и взрослые, вообще все.

И вот чем больше мы дадим возможностей, чем больше будет конкурентная среда, тем больше будет турниров и условий для боксеров, я вот это вот хочу. Не должно быть запрета.

Ну, что сделал Томас Бах (экс-президент Международного олимпийского комитета — RTVI)? Для меня и для многих спортсменов он из всех президентов МОК самый негодяй. Я сколько раз в Лозанну приезжал: давайте с глазу на глаз разговаривать. Он там за стенкой прячется, бегает постоянно.

Мы [IBA] сказали, что чемпионат мира по боксу будет главнее, чем Олимпиада, и что на ЧМ сделали призовые. Сумасшествие — они [МОК] нас просили, чтобы мы убрали призовые и медали из чистого золота.

«Конечно, будут, — я сказал. — И призовые будут, и медали из чистого золота». На Олимпиаде сейчас дают [медали] — они уже ржавеют, такие медали никому не нужны.

И, конечно, они хотели, чтобы мы поддержали санкции [против российских спортсменов]. Мы, конечно, сказали «нет». Международная ассоциация бокса — это независимая организация.

Это же не мое было решение, во-первых. Европейская конфедерация сперва проголосовала [за введение санкций], я отправил документы в IBA, и международная ассоциация директоров проголосовала [против]. Я в этом даже не участвовал, чтобы не было конфликта интересов.

О покупке группы компаний «Рольф»

В сентябре 2024 года Умар Кремлев стал владельцем автодилера «Рольф». До 2022 года портфель брендов компании включал 21 марку автомобилей и бренд мотоциклов.

Не «я купил «Рольф»» — я помог команде сохранить «Рольф». Хозяин «Рольфа» — все сотрудники «Рольфа». Я просто, так сказать, присоединился к этой семье и помог сохранить ее. Светлана Виноградова возглавляет «Рольф», она его и создавала вместе с командой. В следующем году будет 35 лет компании.

О проекте «Большой Серпухов»

Разные это будут производства, технологии. Мы хотим делать айпады [планшеты], телефоны, компьютеры. Уже привлекли партнеров к этому делу.

Создали экономическую зону. Серпухов стал наукоградом. Мы хотим сделать IT-кластер и сделаем. Вместе с пущинским биологическим институтом и Курчатовским в Протвино мы объединились и будем создавать большой IT-кластер.

Сейчас с ДОМ.РФ обсуждается мастер-план всего города. Построено уже 50 тысяч квадратных метров под производство таблетки «Тамерон», там же секвенатор сейчас сделали <…>.

Самая большая набережная будет в Серпухове — 51 километр. Уже строится, делается проект. Первые 5 километров я сделал, как сказать, по-быстрому, но это не финальная история. Мы будем еще реконструировать, более моднее делать. Но сейчас уже люди на велосипедах катаются. «Мальдивский» пляж Серпухова уже вся Россия знает: завезли столько белого песка, бассейн 100 на 100 метров огромный поставили.

О сотрудничестве с «Фонбетом», «Лигой ставок» и PARI

Я не являюсь их владельцем — у них есть свои владельцы. То, что я с ними дружу, это не делает меня их владельцем.

У нас есть программное обеспечение, которое мы создали вместе с разработчиками. Оно обеспечивает прозрачность букмекерскому рынку и дает отчисления на спорт — они сегодня составляют около 40 миллиардов. Это больше бюджета Министерства спорта.

Раньше бюджет на спорт был нулевой. Они [букмекеры] все, что зарабатывали, себе в карман забирали. Благодаря поддержке Владимира Владимировича [Путина] был реализован проект [о повышении отчислений букмекеров и создании Российского спортивного фонда]. Платформа продемонстрировала свою работу и оборот букмекеров стал прозрачным.

Решили и проблему лудомании. Например, если вы хотите, чтобы у вас семья не играла, вы можете в программное обеспечение паспортные данные и заявление написать, он [член семьи] будет на всю жизнь заблокирован, и не сможет играть в букмекерстве.

Все [эта сфера деятельности] стала прозрачной и регулируемой благодаря экосистеме, которую мы создали. Мы в это вложились, а государство безвозмездно получило регулирование рынка и отчисления на спорт и налоги. Сегодня налоги [от букмекеров] поднялись где-то почти в 100 раз. Этот рынок стал прозрачным.

Но многие начинают кричать: «Вот букмекеры — это игровое… !» и все остальное. Но весь мир спорта существует благодаря букмекерам.

Лотереи, букмекеры, азартные игры — это все мир спорта. Если это все убрать, весь спорт умрет. Он умрет, не будет зарабатывать, и никто не будет заниматься спортом. Те виды спорта, где нет призовых и гонораров, умирают, вымирают уже, их не существует.

И была идея создания такой платформы, которая позволит давать отчисления на спорт — сегодня они есть. Букмекеры тратят на рекламу около 150 миллиардов [в год], потому что ставку можно сделать только на спорт.

И благодаря этому Министерство спорта получает отчисления. Помимо этого, букмекеры заключают с федерациями [спорта] контракты рекламные. И сегодня спорт, если в общем взять, получает около 170-180 миллиардов рублей [в год]. Бюджет Минспорта при этом 50 или 60 миллиардов.

Почему сам не ставит на спорт

Я, конечно, не делаю ставки и вам не советую. Это такая, знаете, азартная игра.

Просто люди путают букмекеров с казино. Проблема не в букмекерах, а именно в онлайн-казино, оно убивает все. Его пытаются закрывать, оно законом запрещено.

Оборот интернет-казино сегодня даже больше, чем оборот букмекеров. Оборот букмекерского рынка — около 2,5 триллиона рублей в год, оборот онлайн-казино — 3 — 3,8 триллиона.

Представляете, насколько азартные люди, что они находят всякие лазейки, чтобы попытаться выиграть быстрые деньги [через онлайн-казино]. Конечно, надо, чтобы все-таки государство урегулировало и чтобы это все нелегальное убралось. В ближайшее время все равно появится закон и поправки, потому что это нельзя этого допускать.