В Китае, возможно, практикуется принудительное донорство органов, заявила депутат Европарламента от Словакии Мириам Лексманн в обращении к Еврокомиссии. Она потребовала рассказать о том, как власти ЕС проверяют финансируемые европейскими фондами международные медицинские программы. Содержание письма пересказывает «Лента.ру».

Лексманн ссылается на мнение спецдокладчиков ООН и правозащитников, которые в 2021 году направили правительству КНР обращение с цитатами из «заслуживающих доверия утверждений о принудительном донорстве органов».

По этому же поводу Европарламент в 2022 году принял резолюцию с выражением «обеспокоенности», призвав страны ЕС пересмотреть условия сотрудничества с китайскими учреждениями в сфере трансплантологии, при проведении связанных с нею исследований и подготовке кадров.

Речь шла, в частности, о европейско-китайском проекте New Horizon («Новый горизонт»), в рамках которого было организовано обучение и повышение квалификации хирургов-трансплантологов. Почетным гостем программы стал китайский профессор Шусен Чжэн, который, по словам Лексманн, может иметь непосредственное отношение к принудительному донорству органов в КНР.

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Евродепутат убеждена, что власти ЕС и отдельных стран Союза должны проверять такие проекты на соответствие европейским ценностям, прежде чем выделять под них финансирование. По ее словам, в случае с New Horizon вышло так, что Евросоюз непреднамеренно поддержал практику принудительного донорства органов за счет собственных фондов.

Лексманн потребовала от Еврокомиссии разъяснений по поводу того, какие механизмы ЕС использует для проверки финансируемых международных программ с участием стран, не входящих в Евросоюз. Она также поинтересовалась, планирует ли ЕК проводить расследования в связи с финансированием программ, предположительно связанных с принудительным донорством органов.

Донорство органов остается одной из самых сложных в правовом отношении медицинских областей. Например, в Нидерландах законодательство предусматривает, что каждый гражданин страны по умолчанию после смерти становится донором. Аналогичный закон об «автоматическом» донорстве разработали в Великобритании.