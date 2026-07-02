Некоторые ведущие европейские страны пришли к внутреннему выводу, что взимание платы с судов за проход через Ормузский пролив в пользу Ирана и Омана может стать неизбежным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом частных обсуждений.

По крайней мере двое собеседников агентства назвали перспективу введения платы «данностью». Частные оценки некоторых чиновников стран Персидского залива совпадают с этой точкой зрения, хотя она может не отражать официальную позицию их правительств.

Сами европейские государства, смиряясь с новой реальностью, настаивают, чтобы эти сборы не носили дискриминационного характера, то есть не различались по сумме в зависимости от того, с судов какой страны взимаются. Они также выступают за создание международной коалиции для разминирования пролива, однако ее развертывание зависит от прогресса переговоров о постоянном мире.

США и арабские страны Персидского залива по-прежнему публично настаивают на том, что взимание любых сборов за проход по проливу является недопустимым, ссылаясь на международное морское право и опасность создания прецедента, когда другие государства последуют этому примеру. Бахрейн, в частности, заявил, что не принимал и не давал сигналов о принятии каких-либо платежей.

Неделю назад Оман уведомил европейские власти, что возврата к довоенному статус-кво в Ормузском проливе не будет. Султанат изучает возможность взимания платы за услуги, связанные с навигацией и очисткой пролива, ориентируясь в качестве модели на Малаккский пролив в Азии, где существует система добровольных взносов на безопасность.

Однако предложение Омана, которое он направил США, предполагает добровольные платежи, в то время как Иран настаивает на обязательных сборах.

На прошлой неделе султан Омана обсудил планы по проливу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. Переговоры о судьбе пролива проходят на фоне возобновления судоходства: благодаря подписанному две недели назад временному мирному соглашению между США и Ираном потоки нефти через пролив увеличились до более чем 10 млн баррелей в день, что превышает половину довоенного уровня.