Европейский парламент обязал авиакомпании с 2027 года включать перевозку ручной клади в стоимость билетов, запретив взимать за это отдельную плату. Постановление опубликовано на сайте Совета ЕС.

Новые правила, согласование которых заняло 13 лет, обязывают авиакомпании предоставлять пассажирам право бесплатно (при покупке билета) провозить с собой в салоне самолета личные вещи по утвержденному списку и полноценную ручную кладь. Перевозчикам разрешено делать скидки тем клиентам, которые готовы лететь без нее.

Нормы, которые вступят в силу в 2027 году, фактически отменяют практику взимания платы за провоз ручной клади. Особенно широко она была распространена у лоукостеров, включая Ryanair и EasyJet.

Новые правила устанавливают конкретные параметры вещей для бесплатного провоза в ручной клади:

портфель, рюкзак или дамская сумка общими габаритами до 40×30×15 см,

сумка или чемодан на колесиках с максимальной суммой измерений (длина, ширина и высота) 100 см и весом до 7 кг.

Помимо этого, Европарламент сохранил требование, обязывающее авиакомпании размещать в салоне самолета детей рядом с сопровождающими их взрослыми пассажирами без дополнительной платы.

Также сохраняется правило, согласно которому при задержке вылета рейса на срок от 3 часов перевозчик обязан выплатить пассажирам компенсации. Их размер по-прежнему будет рассчитываться исходя из протяженности маршрута перелета:

€250 евро для рейсов до 1500 км,

€400 евро для рейсов от 1500 до 3500 км,

€600 евро для рейсов свыше 3500 км.

При этом новые правила обязывают авиакомпании в течение 96 часов после прибытия задержанного рейса разослать пассажирам электронные письма с уведомлением об их праве на выплату и разъяснением процедуры подачи заявки на компенсацию. Получив такую заявку, перевозчик должен подтвердить этот факт и дать ответ максимум за 30 дней.

Кроме того, по новым правилам авиакомпании обязаны оказывать больше помощи опоздавшим на стыковочные рейсы. Также им будет запрещено:

требовать от пассажиров установки своего мобильного приложения для оформления посадочного талона,

брать плату за исправление ошибок в имени пассажира в билете,

взимать штрафы за неявку на обратный рейс.

В авиаотрасли заявляют, что новые нормы нанесут ущерб их конкурентоспособности и приведут к росту цен на билеты.