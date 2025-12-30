Трансплантация органов от людей и животных — это взаимодополняющие, а не конкурирующие технологии, заявил RTVI хирург и трансплантолог Михаил Каабак. Он напомнил, что в большинстве случаев (это около 90%) пересаживаются органы умерших людей, так или иначе пострадавшие при их смерти. С генетически модифицированными органами животных все куда проще из-за отсутствия организационных сложностей, добавил медик.

Так он прокомментировал заявление главы Института трансплантологии NYU Langone доктор Роберта Монтгомери о том, что генетически модифицированные органы свиней будут приживаться у людей лучше человеческих. Уже проведена первая операция по пересадке такой почки живому пациенту, следующая намечена на январь. В эксперимент включены 6 человек, но его могут расширить до 50. Guardian указывает на глобальный дефицит доноров: в одной только Великобритании за последнее десятилетие более 12 тыс. человек умерли или были исключены из листа ожидания, так и не получив необходимый орган.

«Прямо противопоставлять я бы не стал одно другому. Это технологии, которые хорошо дополняют друг друга. Тут в чем проблема, причем во всем мире: количество доноров, которых мы можем найти для пересадки органов, на порядок отстает от того количества, которое нужно на самом деле. Здесь есть логистический тупик, который преодолеть невозможно», — пояснил Каабак.

По его словам, пересаживать людям человеческие органы будут еще «многие десятилетия», но из-за их нехватки стала развиваться тема ксенотрансплантации — использования животных в качестве доноров.

«На сегодняшний день такие операции выполняются единично и в основном в рамках клинических экспериментов. Но со временем, по мере развития технологий редактирования генома животных, эта технология, безусловно, будет развиваться и занимать все более и более обширную нишу в деле трансплантации органов человека», — выразил уверенность трансплантолог.

Сейчас нельзя сказать, что органы свиней приживаются лучше человеческих, но эти опыты открывают «важные и нужные» перспективы, считает Каабак.

«В 90% случаев мы пересаживаем органы умерших людей. Это непростая работа, требующая высокой организации и координации усилий между врачами различных клиник. Плюс эти органы переживают ту или иную степень повреждения, связанную с тем, что их обладатель пережил смерть. Органы животных, генетически модифицированные, будут изыматься у них в плановом порядке, без таких больших организационных трудностей, как у людей», — прогнозирует он.

Собеседник RTVI уверен, что в будущем удастся усовершенствовать органы свиней так, чтобы они как можно меньше отторгались человеческим телом. Но на это могут уйти годы или даже десятилетия, добавил Каабак.

«На протяжении последних лет технологии редактирования, изменения генома как животных, так и человека, развиваются с фантастической скоростью», — уточнил хирург.

На вопрос о том, может ли пересадка органов животных стать этической проблемой в свете религиозных воззрений, Каабак ответил, что не видит для этого причин.

«И представители иудаизма, и мусульмане прекрасно переживают операции по замене сердечных клапанов на материал, полученный из тех же свиней. И официальное мнение религиозных деятелей как иудаизма, так и ислама такое: если нужно использовать свинью для спасения жизни, то это можно и нужно сделать. То же самое, кстати говоря, касается и поедания мяса свинины. Если иудеи или мусульмане умирают от голода, то им допустимо употребить мясо свинины», — резюмировал трансплантолог.

Роберт Монтгомери в 2018 году сам пережил пересадку сердца после семи остановок из-за наследственного заболевания и не исключает, что в будущем получит генетически модифицированный свиной донорский орган. Он видит в ксенотрансплантации решение кризиса и считает наиболее перспективными почки и сердца. По его мнению, когда-нибудь удастся добиться, чтобы они приживались лучше человеческих. Сейчас двое реципиентов живут с пересаженными и функционирующими свиными почками.