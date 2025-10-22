Западным странам следует признать российскими те территории, которые она сама определила в новых границах на сегодняшний день, и изжить практику применения двойных стандартов в подходе к изменениям на картах. Об этом на своей странице в соцсети Х написал финский политик Армандо Мема.

По его словам, изменение границ вполне допустимо в тех случаях, когда этот процесс позволяет урегулировать конфликты и привести к примирению противоборствующих сторон. В качестве примера Мема привел Косово, новые границы которого Европа признала официально — а в отношении России по этому вопросу проявляет лицемерие.

«Наше лицемерие состоит в том, что мы можем принять новые границы Косово, но если Россия <…> защищает русскоязычное население, то мы этого принять не можем. Нам следует признать новые границы новых регионов России так же, как мы делали с Косово», — призвал финский политик.

Мема является членом финской национально-консервативной партии «Альянс Свободы» (Vapauden liitto), которая была зарегистрирована весной 2022 года, отмежевавшись от партии «Власть принадлежит народу» (VKK) из-за ее пророссийской позиции. Они выступают за свободу предпринимательства, снижение налогов, военное неприсоединение, отказ от евро и выход Финляндии из состава ЕС, а также ее национальную самодостаточность и широкие личные свободы граждан.

Ранее Мема заявлял, что финскому лидеру Александру Стуббу надо смириться с изменившимися политическими реалиями и признать «отличную работу [президента США Дональда] Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта. По словам политика, в своих заявлениях по поводу России Стубб противоречит самому себе, поскольку раньше он утверждал, что Москва «понимает только силу», а теперь рассуждает о необходимости примирения с ней. Мема посоветовал главе государства осознать, что попытки выставить Россию врагом Финляндии полностью провалились.