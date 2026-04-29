Американское издание The National Interest опубликовало рейтинг лучших основных боевых танков современности. Неожиданным победителем стал советский Т-72, который обошёл новейшие разработки США, Израиля и Европы.

По мнению авторов, современная война изменила критерии оценки бронетехники. На первый план вышли не огневая мощь и толщина брони, а живучесть, простота обслуживания и возможность массового производства. Именно по этим параметрам Т-72 оказался вне конкуренции.

«Этот старый советский танк может показаться странным выбором. Но он отвечает всем требованиям эффективного танка», — пишут авторы рейтинга.

Машина стоит на вооружении десятков стран, обеспечена надёжными цепочками поставок, проста в эксплуатации и дёшева в производстве. В условиях конфликта на Украине именно численное превосходство Т-72 делает его эффективнее более технологичных аналогов, считает издание.

Второе место в рейтинге занял американский M1 Abrams, третье — израильский Merkava V. Российская «Армата» Т-14 оказалась лишь на седьмой строчке, уступив китайскому Т-99, южнокорейскому K2 Black Panther и французскому Leclerc XL.

Европейские танки — Leopard II и Challenger 2/3 — в рейтинг не вошли. По мнению авторов, их высокая стоимость, большой вес и ограниченные производственные мощности снижают боеспособность в затяжных конфликтах.

Издание также отметило, что современные танки всё чаще сталкиваются с угрозами со стороны FPV-дронов, барражирующих боеприпасов и высокоточных противотанковых ракет. В этих условиях ремонтопригодность и возможность быстрого восполнения потерь нередко важнее технического совершенства.