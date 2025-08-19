Российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского задержали монгольские силовики, когда он замерял уровень радиации на свалке радиоактивных отходов в старом заброшенном урановом карьере рядом с Мардаем. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

По словам ученого, он приехал в Монголию по приглашению местных экологов-активистов, которые пытаются бороться против добычи урана. Телеграм-канал «Люди Байкала»* пишет, что в Монголию Ожаровского пригласила местная организация «Сила единства во имя родной земли», которая уже 10 лет борется против добычи урана французской компанией Orano Mining.

Активисты утверждают, что этот промысел вызывает заражение грунтовых вод, мутации у животных, дефицит воды и человеческие болезни. По их словам, существует угроза, что частицы урановой руды могут из-за мощных ветров и бурь попасть в другие страны, включая Россию.

В беседе с телеграм-каналом Baza физик уточнил, что сначала они с коллегами замерили уровень радиационного загрязнения в районе места добычи урана в пустыне Гоби, а затем поехали в район Мардая на заброшенные урановые карьеры.

Андрей Ожаровский окончил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, учился в аспирантуре Института атомной энергетики им. Курчатова. Эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза. Участник белорусской антиядерной кампании. Проводил исследования на месте добычи урана в Курганской области и в «урановой столице России» — Краснокаменске в Забайкалье. Дважды ездил в Чернобыль, посещал Фукусиму. Женат, воспитывает двух дочерей. Преподает физику в подмосковной школе.

Пока активисты проводили замеры, к ним подъехал черный джип. В нем, по словам Ожаровского, были «люди в форме и люди без формы», включая представительницу миграционной службы в кепке с надписью Immigration, которая потребовала у него паспорт для проверки. Его это удивило, поскольку ​«на горе радиоактивных отходов, где в радиусе километров ни одного человека нет, в радиусе 100 километров ни одного русского нет».

Ожаровский иронически оценил «шерлокхолмистость» монгольских силовиков, которые, «видимо, даже предприняли какую-то операцию по розыску» экоактивистов — возможно, отслеживали его смартфон. «Уж не знаю как», — поделился физик с РБК.

Он пояснил, что его застигли «реально лазившим по горам радиоактивных отходов» в окрестностях Мардая, где «пустое место, никто не живет, это не рядом с каким-то городом и каким-то предприятием», потому что разработка этого месторождения урановой руды была заброшена сразу после развала СССР. По словам Ожаровского, вокруг расстилается степь, где пасут коней, овец и коров, а плотность населения очень низкая, и за время исследований они встретили всего двух пастухов — да и то на расстоянии 3-4 км от карьера.

По словам физика, при общении с монгольскими силовиками он подчеркнул, что пересек границу легально, но все равно не получил ни паспорт, ни ответы на свои вопросы, ни объяснений по поводу причин задержания. Ему сказали только, что необходимо проехать в «офис» в ближайшем городе Челбасон. Потом, по словам Ожаровского, пункт назначения в разговоре сменился на Улан-Батор, а по факту его повезли в сторону границы.

«Я на всякий случай скажу, что ехать до границы километров 150-200, но это 3 часа при очень хороших условиях. А то в итоге и 4 часа. В данный момент едем», — рассказал россиянин «Базе».

Ученый убежден, что не совершил никаких нарушений, поскольку просто замерял параметры окружающей среды, как это способен сделать любой другой человек — например, с помощью самостоятельно приобретенного термометра или дозиметра.

«Для этого не требуется лицензия или разрешение. Мне не смогли назвать, какие именно монгольские законы я нарушил», — возмутился российский физик.

В беседе с «Базой» он добавил, что «ни на какие заборы не залезает» и «под запретительные знаки не заходит», а просто помогает своим знакомым разобраться, «где есть радиоактивное загрязнение, а где нету».

В своем телеграм-канале Ожаровский написал, что «хамства и насилия» задержавшие его силовики не проявляли, но, забрав паспорт, лишил свободы передвижения.

«Монгольские власти власти на страже старых советских радиоактивных отходов — именно так это выглядит, это печально», — констатировал ученый.

До поездки на карьер Ожаровский и монгольские активисты обнаружили в пустыне Гоби сильные радиоактивные загрязнения — в трех местах, где ведет добычу компания Orano Mining. По словам физика, она пользуется «самым варварским методом»: уран растворяют закачанной под землю разбавленной серной кислотой, а затем выкачивают получившийся раствор — но не весь, поэтому образуются подземные озера радиоактивных отходов.

Ожаровский считает, что эти озера могут загрязнить подземные источники питьевой воды, оставив пустыню Гоби без этого ресурса. Ученый заявил, что обнаружил урановую жидкость прямо на дороге. Он также опубликовал в телеграм-канале видео вскрытия трупа умершего животного, продемонстрировав воздействие радиации на внутренние органы.

Физик предположил, что «перешел дорогу каким-то силам», которые и инициировали его задержание. По его словам, после приезда в соцсетях началась кампания по его дискредитации, участники которой называли его «русским агентом КГБ», посланным испортить монгольско-французские отношения и «опять загнать Монголию под власть России».

* Сайт издания «Люди Байкала» заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры на основании ст. 15.3 ФЗ № 149 — о распространении недостоверной информации