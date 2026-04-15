Тело мужчины извлекли из-под завалов порохового завода в Казани, где пожар вызвал частичное обрушение конструкций. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Татарстана.
«К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в пресс-службе ведомства.
Еще два человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали в медицинские учреждения. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в Республиканскую клиническую больницу, мужчина был помещен в Городскую клиническую больницу №7 в состоянии средней тяжести.
Пожар на пороховом заводе в Казани произошел вечером 14 апреля. В пресс-службе главы Татарстана заявили, что причина возгорания, повлекшего частичное обрушение конструкций, носит техногенный характер.
«Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — заверили в пресс-службе руководителя региона.
Республиканский Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Пострадавший от пожара Казанский пороховой завод является старейшим предприятием подобного типа, действующим на территории России. Линия производства включает все марки пироксилиновых порохов и заряды к большинству видов вооружения, а также охотничьи и спортивные пороха, нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клеи и лакокрасочные материалы.