Тело мужчины извлекли из-под завалов порохового завода в Казани, где пожар вызвал частичное обрушение конструкций. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Татарстана.

«К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью», — заявили в пресс-службе ведомства.

Еще два человека получили травмы и ожоги различной степени тяжести, их госпитализировали в медицинские учреждения. Женщина в тяжелом состоянии была доставлена в Республиканскую клиническую больницу, мужчина был помещен в Городскую клиническую больницу №7 в состоянии средней тяжести.

Пожар на пороховом заводе в Казани произошел вечером 14 апреля. В пресс-службе главы Татарстана заявили, что причина возгорания, повлекшего частичное обрушение конструкций, носит техногенный характер.

«Технологический процесс производства не остановлен. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — заверили в пресс-службе руководителя региона.

Республиканский Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в соответствии со ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).