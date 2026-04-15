Российская видеоаналитика на основе искусственного интеллекта от компании NtechLab, технологического партнера Госкорпорации Ростех, внедрена в работу одного из крупных торговых центров Южно-Африканской Республики. Это первый проект разработчика в республике, в рамках которого планируется масштабное тестирование технологий. Стороны уже обсуждают возможное расширение сотрудничества.

Внедренная система ИИ в режиме реального времени анализирует видеопоток с камер в торговом центре. Нейросеть подсчитывает количество посетителей и, в моменты пиковой нагрузки, подает сигнал о необходимости увеличения числа персонала, чтобы избежать задержек в обслуживании клиентов.

Кроме того, ИИ следит за тем, чтобы покупатели случайно или намеренно не заходили в технические и административные помещения центра. Также система обеспечивает контроль соблюдения санитарных норм сотрудниками клининга, в частности, система автоматически мониторит использование сотрудниками средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.

«Решения NtechLab широко применяются во многих дружественных странах. ЮАР — новый для нас регион, который значительно расширяет географию применения российской видеоаналитики. Мы видим большие возможности для внедрения ИИ-технологий в республике и уже рассматриваем возможности их использования как в сфере безопасности, так и для улучшения комфорта городской жизни», — заявил директор по международному бизнесу NtechLab Сергей Титов.