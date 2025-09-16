На пленарной сессии Европарламента (ЕП), которая пройдет с 6 по 9 октября, запланированы дебаты и голосование по вотуму недоверия в отношении председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Соответствующая информация, как сообщает Politico, содержится в письме председателя ЕП Роберты Метсолы.

Инициаторами выдвижения вотума недоверия стали две политические группы: ультраправая «Патриоты Европы» и левая. Их решение последовало вскоре после ежегодного выступления фон дер Ляйен с речью о состоянии дел в Евросоюзе (ЕС).

Согласно публикации, «Патриоты Европы» предъявляют претензии фон дер Ляйен в недостаточной прозрачности и подотчетности политики Еврокомиссии, а также осуждают подписанное торговое соглашение между ЕС и США.

Левые силы, в свою очередь, также выражают несогласие с торговым курсом ЕК, однако основной акцент в своей критике делают на пассивной позиции Евросоюза в контексте военных действий Израиля в Газе.

Ранее с критикой главы ЕК выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвавший ее уйти в отставку из-за милитаристской риторики. По его словам, после инцидента с беспилотником в Польше фон дер Ляйен позволила себе резкое провоенное выступление, в котором содержались угрозы сократить финансирование ЕС для тех, кто отклонится от общей линии Брюсселя. Комментируя предстоящие дебаты, Орбан заявил, что перемены неизбежны.

Незадолго до этого лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо заявил в соцсети Х, что фон дер Ляйен стремится навязать государствам Евросоюза участие в вооруженных конфликтах. Он предупредил, что отмена единогласия позволит «навязывать выбор против нашей воли, включая войны», что, по его мнению, «разрушает нации». Политик также заявил, что то, что глава ЕК именует «оковами», является защитой, «которую она, очевидно, хочет разрушить».

Схожей оценки придерживается и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее назвавшии предложение фон дер Ляйен создать из Украины «стального ежа» проявлением «оголтелого милитаризма», осложняющего мирное урегулирование.