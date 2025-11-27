Россия усиливает производство и применение многоразовых беспилотников, что свидетельствует о смене ее дроновой стратегии на фоне продолжающегося конфликта на Украине, пишет Forbes. Если в первые годы боевых действий стороны делали ставку на одноразовые FPV-дроны, то теперь российские разработчики и военные переходят к более сложным системам, рассчитанным на многократное применение.

По данным издания, ключевым примером нового подхода стал многоразовый ударный БПЛА «Ночная ведьма» — тяжелый гексакоптер, способный поднимать значительную боевую нагрузку и выполнять несколько сбросов за один вылет. Forbes отмечает, что аппарат оснащается защищенной навигацией и тепловизором, а также продемонстрирован в боях, где применялся против украинских позиций.

Кроме того, как сообщает Forbes, проходят войсковые испытания меньшего многоразового квадрокоптера «Бульдог-13». В публикации говорится, что система создается с расчетом на устойчивость к радиопомехам и возможность модернизации, включая установку различных боевых модулей.

Издание отмечает, что переход к многоразовым ударным беспилотникам дает российским войскам возможность устанавливать на такие платформы более дорогое оборудование — оптику, сенсоры и электронику, которые невозможно эффективно использовать на одноразовых FPV-дронах. Однако необходимость возвращения аппаратов на базу снижает продолжительность их боевого применения.

Помимо наступательных систем, Forbes указывает, что Россия расширяет использование беспилотников-перехватчиков для противодействия украинским дронам. Такие аппараты работают совместно со средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО, формируя многослойную оборону в тактической зоне.