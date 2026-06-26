Париж и Рим раздумывают над созданием многонациональной коалиции, которая заменит миротворческие силы ООН в Ливане. Об этом рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Мы хотим запустить коалицию для постмиротворческого урегулирования, разумеется, в координации с Европейским союзом и ООН, чтобы укрепить суверенитет Ливана и его вооруженных сил», — сообщил французский лидер.

17 июня США и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает переговоры в течение 60 дней для того, чтобы выработать окончательное соглашение о мире. При этом документ предусматривает прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе и в Ливане.

Несмотря на Меморандум, взаимный огонь между Израилем и ливанской «Хезболлой» продолжился, а стороны то и дело обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Сейчас в Вашингтоне проходят переговоры между Израилем и Ливаном.

При этом 22 июня израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что военные останутся на юге Ливана «столько, сколько потребуется».