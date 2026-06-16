За последние годы Freedom Holding Corp. заметно расширила профиль бизнеса и превратилась в экосистему, объединяющую финансовые и цифровые сервисы. Помимо брокерских услуг, группа развивает банковское направление, страхование, онлайн-сервисы для путешествий, электронную коммерцию и технологические проекты. Новым этапом в развитии компании стало объявление о проведении SPO объемом до $300 млн.

Прием заявок на участие в SPO стартовал 15 июня 2026 года. Размещение проводится за пределами США в соответствии с требованиями Regulation S. Стоимость одной акции установлена на уровне $126,35. Для инвесторов предложение выглядит привлекательным еще и потому, что бумаги доступны с дисконтом около 10% относительно цены закрытия торгов 11 июня.

Основатель и генеральный директор холдинга Тимур Турлов ранее объяснял, что привлеченный капитал планируется использовать для дальнейшего расширения бизнеса за рубежом. Сейчас Freedom Holding Corp. присутствует в 21 стране. Компания уже начала работу на ряде новых рынков и продолжает искать возможности для масштабирования финансовых и цифровых сервисов.

В Турции группа развивает брокерское направление и готовится приобрести местный банк. Во Франции подана заявка на получение банковской лицензии, а в Грузии ранее была получена лицензия на брокерскую деятельность. Руководство также изучает перспективы запуска Freedom SuperApp за пределами Казахстана. В числе потенциальных направлений развития рассматриваются Турция и европейские страны.

Развитие международного бизнеса сопровождается заметным укреплением финансовых результатов холдинга. По итогам 2026 финансового года Freedom Holding Corp. зафиксировала выручку на уровне $2,19 млрд. Если сопоставить этот показатель с периодом выхода компании на биржу NASDAQ в 2019 году, объем доходов увеличился более чем в 26 раз. Чистая прибыль за отчетный период составила $153,3 млн, тогда как годом ранее она равнялась $76,2 млн. Общий объем активов также продемонстрировал рост: за двенадцать месяцев показатель увеличился с $9,92 млрд до $13,16 млрд.

Рост бизнеса отражается и в динамике клиентской базы Freedom Holding Corp. Количество пользователей брокерских услуг достигло 858 тыс. человек, что на 26% больше показателя предыдущего года. Число клиентов банковского направления превысило 5 млн. В страховом сегменте аудитория достигла 1,1 млн человек.

Еще более заметные изменения произошли в экосистеме потребительских сервисов. Через Freedom Ticketon за время работы платформы прошло свыше 3 млн пользователей. Аналогичную аудиторию собрали страховые продукты холдинга. Сервисами Freedom Travel и Naimi воспользовались более 2 млн человек каждый. Платформа Arbuz привлекла более 1,5 млн покупателей, а через Freedom Insurance было оформлено около 1,8 млн автомобильных страховок.

Все продукты объединены в приложение Freedom SuperApp. По данным компании, на июнь 2026 года его аудитория превысила 6 млн пользователей. Только за первые три месяца года число клиентов увеличилось более чем на 800 тыс. человек. Тимур Турлов заявлял, что достижение отметки в 8—10 млн пользователей до конца года выглядит реалистичной задачей.

Параллельно холдинг наращивает присутствие в технологическом секторе. Совместно с Nvidia и Министерством искусственного интеллекта Казахстана компания участвует в создании Суверенного центра искусственного интеллекта в Астане. Проект должен стать площадкой для развития ИИ-инфраструктуры в регионе.

Еще одним крупным проектом стал Akashi Data Center. Центр обработки данных уровня Tier IV рассчитан на 4 224 серверные стойки и мощность до 100 МВт. Первая очередь мощностью 5,2 МВт должна начать работу в 2027 году. Объект ориентирован на задачи искусственного интеллекта, облачные сервисы, финтех и обработку больших массивов данных.

Дополняет технологическое направление сотрудничество с OpenAI. В рамках образовательной инициативы доступ к ChatGPT Edu получат 165 тыс. учителей Казахстана. Первые лицензии уже начали выдавать, а завершение программы ожидается в 2027 году.

На этом фоне SPO выглядит не просто инструментом привлечения капитала. Размещение отражает переход Freedom Holding Corp. к следующему этапу развития, который объединяет международную экспансию, цифровую экосистему и масштабные технологические проекты. По оценке Тимура Турлова, компания сохраняет значительный потенциал дальнейшего роста, а новые инвестиции должны ускорить реализацию этих планов.