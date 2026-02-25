В Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме. Мужчина собирался поджечь самолет по заданию украинских спецслужб, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанный — гражданин России, 1986 года рождения. Мужчина инициативно установил контакт в WhatsApp с представителем ГУР МО Украины, отметили в ФСБ. По указанию куратора задержанный собирал и передавал фото- и видеоматериалы о функционировании военных объектов на территории Краснодарского края.

«После чего в рамках выполнения очередного задания иноспецслужбы задержанный изготовил зажигательные смеси для поджога военного самолета на одном из аэродромов Краснодарского края», — сказано в релизе.

При подготовке к совершению теракта фигуранта задержали, он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 205 (приготовление к теракту), статье 275 (госизмена) УК России. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

